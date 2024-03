FOTOS | La Swit Cup es consolida a Sabadell

La Swit Cup ha tancat la seva segona edició amb les finals disputades aquest diumenge al camp de gespa de Sant Oleguer. El torneig ha fet vibrar la ciutat amb més de 300 partits en total en els quatre camps de la ciutat (Olímpia, Arraona-Merinals, Ca n’Oriac i Sant Oleguer) i el municipal de Sant Quirze. La grada, plena a vessar per a gaudir dels partits decisius de cada categoria, ha mostrat el gran ambient que s’ha viscut durant tota la competició. Fins i tot el temps ha respectat els enfrontaments decisius de la copa. Els campions han estat diversos, però amb clar protagonisme català.

Fins i tot hi ha hagut un triomf local: a la categoria sub-10, el CE Sabadell s’ha imposat per 3 a 2 al Seagull a la final. En el sub-12, el Barça ha estat el vencedor imposant-se al Sevilla (2-3), l’XBuyer Team ha alçat el títol en categoria sub-14 després d’una emocionant tanda de penals davant el Madrid CFF (0-0, 0-2 als penals). Al futbol 11, l’Espanyol ha vençut amb claredat al Levante Las Planas (0-4) a la final del sub-16 i el darrer campió ha estat l’únic de fora de Catalunya. El Valencia CF ha superat l’Olympia Las Rozas (2-0) al torneig sub-19.

En general, un balanç molt positiu d’una Swit Cup que ha situat Sabadell com a epicentre del futbol base femení estatal i europeu per segon any consecutiu. Una competició de gran nivell que ha acollit alguns dels millors obradors catalans i espanyols i que fins i tot ha comptat amb el Brondby danès i el Bethesda dels Estats Units. Més de 1800 jugadores i 126 equips han participat en els quatre dies del torneig més multitudinari d’Europa disputat a la ciutat.

FOTOS: LLUÍS FRANCO