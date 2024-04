Nàpols, mercats de Nadal i visites peninsulars: entre les novetats al programa Vacances de la Gent Gran

El programa de Vacances de la Gent Gran de l’Ajuntament de Sabadell obre una nova edició amb 2.500 places disponibles i més d’una vintena de destinacions. Hi ha tres destins com a novetat: dins els viatges per la península s’incorpora el recorregut Por tierras de Santa Teresa (Salamanca i Àvila). Al catàleg de ciutats europees s’hi afegeix Nàpols i, finalment, les persones interessades a conèixer els mercats de Nadal podran viatjar a Bratislava i Viena, a part de Praga com ja es feia fins ara.

Aquests viatges es faran entre la tardor de 2024 i la primavera de 2025, i les inscripcions es podran realitzar entre dimarts 9 i divendres 26 d’abril. Es podran fer per internet a través del web de Gent Gran (https://web.sabadell.cat/gentgran) o presencialment: al Casal Pere Quart, a les oficines cardinals d’Atenció Ciutadana nord i oest i a la Biblioteca del Sud. Els viatges tenen una durada de quatre a sis dies i els preus oscil·len entre els 250 euros i els 895 euros. Hi ha bonificacions de fins al 75% de la tarifa per a les persones amb menys recursos. Per participar al programa Vacances de la Gent Gran cal estar empadronat a Sabadell i tenir 65 anys o més o bé tenir-ne entre 60 i 64 i ser jubilat o pensionista. Hi poden viatjar amb el cònjuge o parella encara que aquesta no sigui més gran de 60 anys, sempre que estiguin empadronats al mateix domicili.

Per a totes les gestions, inscripcions, acceptacions i renúncies, cal concertar cita prèvia al telèfon 661 57 31 96 ó bé 673 13 14 91 (de 9 a 14h i de 16 a 18 h). Com a novetat, el punt d’atenció sobre els viatges que fins ara estava al Mercat de Sant Joan es trasllada al Complex de Gent Gran de Sant Oleguer.

L’assignació de places no es farà per ordre d’arribada. En cas que hi hagi més demanda que oferta en algunes propostes, l’adjudicació es faria d’acord amb la puntuació obtinguda a la inscripció inicial, sota els criteris descrits al reglament dels viatges i que tenen en compte aspectes com la renda, el fet que la persona sigui membre d’una família nombrosa o visqui sola. Un cop fet el sorteig, les llistes amb les adjudicacions dels viatges es publicaran al portal de Gent Gran, a tots els punts d’inscripció i als equipaments de gent gran.