Quan sabré si m’ha tocat ser a una mesa electoral el 12-M?

Falta tot just un mes perquè els sabadellencs tornin a les urnes. Serà el pròxim 12 de maig en les eleccions al Parlament de Catalunya després que el president del Govern català, Pere Aragonès, anunciés que avançava els comicis.

En aquest període, a l’espera de l’inici de la campanya, molts sabadellencs esperen conèixer el veredicte per saber si els tocarà ser a una mesa, un fet que compromet qualsevol pla per a la jornada electoral.

Doncs bé, el pròxim dilluns 15 d’abril, a les 9.30 hores, tindrà lloc la sessió d’un ple municipal extraordinari per fer el sorteig públic per designar els membres de mesa a les eleccions catalanes. La informació es podrà consultar al Diari de Sabadell. Després, s’obrirà un període per a presentar possibles inconvenients per a ser present al col·legi durant la jornada del 12-M.