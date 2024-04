El Fresc Festival tornarà a l’amfiteatre dels Jardinets per mostrar “la millor edició, la més rodona i la que més nivell tindrà” de totes les que s’han celebrat fins ara. El director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Josep Maria Sunyer, basa l’afirmació en la programació recentment presentada de música, teatre, poesia i humor de l’autoanomenat “festival d’estiu de Sabadell”. En total, seran 15 espectacles entre el 24 de juny i l’11 de juliol.

L’obra Fairfly, de la Calòrica, obrirà la 7a edició del cicle cultural amb dues funcions en dos dies i Mishima el tancarà –com va fer el 2019–. Entremig, concerts de La Ludwig Band, que presentarà Gràcies per venir, Clara Peya, que portarà Corsé; Marc Parrot, que hi tocarà Turisme per la memòria; hi haurà el gòspel de Live Choir; el sabadellenc Pol Cruells estrenarà Planeta Miret; Beth actuarà amb la gira de 20 anys; i el polinyanenc Roger Padrós presentarà A contrallum.

De teatre, hi aterrarà L’eminència humana, personatge còmic del Versió Rac1 Senyor Bohigues; Tot fent Pigmalió, una obra escrita per Pere Quart que interpretaran Lloll Bertran i Manel Barceló; La nit del peix kiwi, dels sabadellencs Santi Ricart i Josep Julien; La niña bonita, de l’humorista Peyu; i El Collar de la Reina, de Marta Pérez i Arnau Puig. Per altra banda, Pere Arquillué acompanyarà Toti Soler per oferir l’espectacle poètic Coral Romput.

La catalanitat i el sabadellenquisme, combinats amb estrenes de discos i obres, volen sedimentar la programació. Els preus oscil·len entre els 18 i els 34 euros, amb la possibilitat d’adquirir abonaments per a diferents espectacles amb descomptes.

Més de 3.200 persones van passar per l’edició de l’any passat, superant el 80% d’aforament de mitjana. Els que van ser a la cloenda recordaran un moment èpic com Blaumut baixant inesperadament de l’escenari per posar-se a tocar entre el públic. Aquests moments, segons Sunyer, són possibles gràcies a “l’espai tan singular del festival, que fa que tothom s’hi senti a gust, tant els espectadors com els artistes”.

El Fresc té l’objectiu de ser cada any un pol d’atracció cultural per Sabadell. “El 40% dels espectadors venen de fora”, comentava durant la presentació el president de la Fundació, Josep Maria Manyosa, “I és un oasi al Centre de Sabadell molt estimat, una font de benestar”, reafirmava. Com a representant del BBVA, que és el principal patrocinador del festival, Andrés Caballo, ha ressaltat el pes del cicle a dins de la comarca, a més de lloar l’espai on es desenvolupa.