Quins són els embotits més perjudicials per a la salut?

Els embotits són un aliment present a moltes llars, però, com passa amb altres productes, abusar-ne pot tenir conseqüències greus per a la nostra salut. Fa temps que els experts avisen sobre la necessitat de limitar-los en la nostra dieta diària, tot i que, evidentment, no tots són igualment perjudicials i alguns són més saludables que d’altres.

L’especialista en nutrició de La Vanguardia, Aitor Sánchez, va revelar fa uns mesos que els embotits més perjudicials són aquells amb un baix percentatge de carn, que substitueixen principalment el producte amb midons, fècules, sucres o teixit connectiu. En aquest grup s’inclouen la mortadel·la o les salsitxes.

Els menys perjudicials són els embotits més tradicionals, on la carn es barreja amb greix animal. És el cas, per exemple, del xoriço, el fuet o el salsitxó. Els que contenen la menor quantitat d’elements nocius són el pernil salat i el llom ibèric, amb sals nítriques i havent estat assecats.

Cal destacar que aquestes sals tenen un risc de càncer colorectal, i també són massa salats. Per això, no hauríem de consumir-los massa sovint ni en grans quantitats, malgrat ser els menys perjudicials.

Pel que fa a la preparació, Sánchez subratlla que cuinar-los al forn, a la graella o a la brasa els fa encara més perjudicials. Quan s’escalfen a una temperatura alta, dels nitrats en presència de proteïna carnosa, es generen nitrosamines, relacionades amb el càncer. També hauríem de tenir en compte carns processades com el fumat, on la cansalada fregida és una opció particularment dolenta.