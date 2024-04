L’Hermandad del Rocío es prepara per la Fira d’Abril: “Sabadell té part d’Andalusia”

La Isabel Soriano, Esther Gonzalez, Oscar Yuste i Juani Llavero són els sabadellencs que, en silenci, treballen per a organitzar un dels esdeveniments més multitudinaris que tindran lloc aquest cap de setmana, la Fira d’Abril de l’Hermandad del Rocío, on s’espera l’assistència de centenars de persones. Més enllà dels membres de l’entitat, els rocieros obren les portes de la seva seu, a la Granja del Pas, a tot Sabadell. “És una festa per a tothom, volem compartir, fer ciutat”, exposa Llavero, presidenta i una de les fundadores de l’Hermandad.

La Hermandad del Rocío s’erigia l’any 1992 a Sabadell, quan els seus fundadors es van trobar a una Fira d’Abril i van deixar-se endur per l’emoció i l’anhel de la seva terra i de les seves tradicions. Va ser aleshores quan van decidir fundar a la ciutat que els havia acollit una hermandad que homenatgés el seu passat i les seves arrels. “Sabadell té part d’Andalusia al seu ADN”,. I és que l’onada migratòria dels anys 1950 i 1960 que van fer créixer Sabadell va estar formada, principalment, per milers de persones d’origen andalús que buscaven noves oportunitats a la nostra ciutat.

“La Fira d’Abril torna a Sabadell, després de molts anys sense, i ens remuntarà al naixement de l’entitat, ara fa 32 anys”, expressa la presidenta. I és que Juani Llavero sosté que, tothom que arriba a l’entitat, s’hi queda. Actualment, hi ha 170 membres, i la xifra creix progressivament. El retorn de la Fira és, també, un homenatge als inicis de l’entitat. “És iniciativa dels més joves i és un pas endavant per a nosaltres, recupera les tradicions en un format de festa i alegria”, exposa.

De fet, a la cita d’aquest dissabte 13 d’abril, de 12 h a 20 h, s’exportarà no només la cultura, sinó la gastronomia típica per viatjar a Andalusia sense sortir de Sabadell. “Ho prepararem de forma casolana: gambes d’Olva, salmorejo, molletes, rebujitos… tenim menjar per alimentar la meitat de Sabadell!”, explica Gonzalez, responsable del grup jove.

Pròxima parada, Almonte

L’Hermandad té origen andalús, però es gesta i neix a Sabadell. És per això que la bandera de la nostra ciutat oneja als carrers d’Almonte a cada peregrinació al Rocío, que enguany tindrà lloc del 17 al 20 de maig. I és que l’Hermandad de Sabadell és filial d’Almonte des de fa pocs anys i “això és tot un privilegi”. Només hi ha 125 filials a tot el món.

Juani Llavero. Presidenta de l’Hermandad: “L’entitat m’omple des del primer dia”

Va ser una de les fundadores de l’entitat i, des del 1990 quan es va gestar el projecte, mai s’ha desvinculat. Assegura que la fe és el que la mou. A ella i a la resta de membres de l’Hermandad. I recorda amb especial tendresa el moment en què Sabadell va ser nomenada Hermandad filial d’Almonte. “Va ser un dia molt emotiu”. També la mou la vessant més caritativa i solidària dels ‘rocieros’. “Això se sent o no se sent”, conclou.

Oscar Yuste, secretari: “La fira ens unirà a tots, som d’aquí”

A l’Oscar el mou la devoció ‘rociera’ i recorda que a Catalunya només hi ha quatre entitats que van a Almonte, entre ells, la de Sabadell.Se sent orgullós de formar-ne part, i recorda quan va ser la gran fortuna de ser alcalde de carretas, una peça clau de la Romeria, l’any que Sabadell va ser nomenada filial. Espera amb alegria la fira, i creu que serà un punt d’unió. “Ens unirà a tots, els de l’Hermandad i gent de Sabadell. Som d’aquí”, diu.

Esther Gonzalez, Delegada de Grup Jove: “Anar al Rocío dona molta pau”

Va entrar a l’entitat l’any 2010 i una de les cites més importants per ella i l’Hermandad és la peregrinació a Olva, a Almonte, pel Rocío. “És un sacrifici molt gran, però val la pena”, assegura. Es troba amb una gran pau i tranquil·litat quan posa els peus sobre Almonte. “És una cosa que s’ha de viure, l’emoció és indescriptible”, sosté. I posa de relleu el caliu de la gent que, tot i desconeguda, “et fa sentir com a casa, hi ha molta harmonia”, assegura.