El mestre cerveser que ha degustat centenars de birres i va començar amb un lot fet a casa

Ha provat uns quants centenars de cerveses d’arreu del món. Preguntat per la millor que ha degustat, respon que “cada birra té el seu moment”. Roger Plata, mestre cerveser, va engrescar l’any 2011, amb el seu soci Oriol López, ‘La Micro Cerveseria’. Un local al Centre amb una gran varietat de cerveses per endur-se a la gerra. Cadascuna diferent de l’anterior; però totes produïdes de forma íntegrament artesanal. El Roger insisteix que darrere de cada glop de birra hi ha “tota una cultura cervesera de la fermentació, a nivell històric i geogràfic”. Al llarg de l’any poden arribar a produir més d’una vintena de cerveses diferents, amb inspiracions americanes, neerlandeses, angleses o belgues, entre altres.

“En tenim algunes que les mantenim perquè sabem que agraden molt, però n’hi ha d’altres que potser les fem una vegada i fins al cap de molt de temps no les tornem a produir”, detalla el mestre cerveser. Cerveses fumades, torrades, negres, envellides amb barrica, a base de fruita… “Ah, i també en tenim de temporada: una de carabassa per la Castanyada, una amb mel per la primavera o una cervesa forta que treballem de cara al 13è aniversari”, detalla el Roger. Els dos socis anaven junts a l’institut i, braç a braç, van elaborar el seu primer lot de cervesa fet a casa. Va ser l’espurna per llançar-se a la piscina. “Vam desvincular-nos dels nostres respectius oficis i vam iniciar el projecte de ‘La Micro Cerveseria’”, apunta el sabadellenc. Abans, però, van formar-se en l’art de produir cervesa. El Roger, fins i tot, va estudiar a Berlín per “acabar de polir la meva formació”.

Preguntat pels processos d’elaboració, admet que es tracta d’un desenvolupament minuciós. “Els mestres cervesers ens hem d’esforçar una miqueta més que quan es fa vi o sidra perquè es tracta de fermentats que són intuïtivament molt senzills, que fermenten de forma natural”. L’ordi –el cereal més comú en l’elaboració de cervesa– no té sucre i no fermenta, i per això en l’elaboració de cervesa cal enfilar uns processos més complexos per activar l’acció del llevat.

Si no estàs gaire familiaritzat amb el món de la cervesa i escollir se’t fa un món, “no has de patir”, diu el Roger. “El professional darrere el taulell sabrà aconsellar-te la millor cervesa per a tu, si t’agrada més la fruita, més l’amargor…”.

