Tensió entre la Crida i el govern per la primera ordenança de Civisme de Sabadell

Sabadell estrena l’Ordenança de Civisme i Convivència el mes de maig. La norma, pendent des de fa anys, ha quedat aprovada al ple municipal d’abril amb els vots en contra de la Crida per Sabadell i Vox i l’abstenció d’ERC i Sabadell en Comú Podem. L’aprovació de la normativa ha quedat marcada per les desavinences i crítiques entre la Crida i el govern.

L’ordenança s’arrossega des de fa anys. El febrer de 2017 es va presentar una moció per part de CiU per establir una ordenança de civisme. Al mandat del quadripartit, es van fer els primers dissenys de com seria la nova normativa i a l’anterior mandat es va continuar perfilant el document, amb la participació d’entitats socials i econòmiques de Sabadell. “És una ordenança molt participada“, apunta Adrián Hernández, tinent d’alcaldessa d’urbanisme, desenvolupament sostenible i seguretat.

“Les esmenes d’ERC s’han acceptat totes, i de la Crida més del 50% han estat totalment acceptades i el 12% de forma parcial”, expressa el tinent d’alcaldessa. “Els grafits, els orins i el soroll a l’espai públic en relació a les terrasses… són propostes íntegres de la Crida”, sosté. I és que la Crida, de fet, ha estat el grup més crític amb la nova norma, que consideren “classista” i “autoritària.

Els principals eixos que regula l’ordenança són els que principalment generen problemes: els sorolls i el consum d’alcohol a la via pública, segons Hernández. “Volem que sigui una ordenança útil amb els veïns, que doni eines”, exposa el tinent d’alcaldessa.

Què diu l’oposició?

ERC ha recordat alguns elements van impulsar els republicans en la confecció de la norma: “Treballs comunitaris, mediació, tallers formatius… en lloc de sanció econòmica, en alguns casos”. També han aconseguit remarcar el dret a protesta a l’espai públic o que les persones en situació de vulnerabilitat puguin extreure aigua de les fonts públiques.

Oriol Rifer, des de la Crida, preveu que “qui acabarà perjudicat és qui trenqui la norma social o surti del relat hegemònic”, que considera que “l’ordenança té un clar fonament ideològic“. “Ens preocupa que s’aprovi una ordenança que faciliti una deriva autoritària i es prenguin decisions arbitràries”. Rifer ha posat sobre la taula l’article 31, que parla d’ordres singulars que poden ser dictades d’alcaldia, i l’article que considera molt greu el menyspreu a l’autoritat. “Una mobilització al ple o a la plaça… podria acabar amb una multa de 3.000 euros?”, pregunta Rifer. Hernández ha volgut rebatre la crítica: “Com més regulem, menys arbitrarietat hi ha”, exposa. “I qui ha d’interpretar, si no és la Policia Municipal?”

“Una ordenança municipal no pot limitar o regular el dret a la llibertat d’expressió i participació”, considera Joan Mena, portaveu dels comuns. Malgrat que ha agrait la predisposició del govern a escoltar i acceptar les esmenes, lamenta que no s’hagin incorporat els agents cívics com a eina de foment del civisme, la figura del sereno, com s’ha fet a Santa Coloma de Gramenet.