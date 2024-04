Hi havia una vegada un Sabadell ple de màgia: torna el festival Vet Aquí

Hi havia una vegada una ciutat que, un cop a l’any, s’omplia de fantasia a través d’uns éssers màgics anomenats narradors. Tenien el poder de fer viatjar el cap i el cor cap a mons llunyans. I els podies trobar als carrers, a l’autobús, a les llibreries, a l’hospital i, fins i tot, a supermercats.

Aquesta ciutat existeix. És Sabadell i es transforma cada vegada que arriba el festival de contes Vet Aquí, organitzat per l’Associació Caravàs. Aquest any arribarà a la 9a edició, del 9 al 13 de maig, I, efectivament, portarà sessions de narracions de contes a tota mena de racons de la ciutat, com l’àrea de pediatria del Taulí, la Llar del Llibre o l’Esclat.

La intenció de l’associació Caravàs és consolidar la proposta repetint la fórmula d’èxit de l’any passat. És a dir, celebrant el festival amb activitats semblants i, també, el cap de setmana de l’Aplec de la Salut. Els autobusos que s’hi dirigeixin tornaran a transportar narradors de contes per als més petits, per exemple. L’edició 2023 es va tancar amb una assistència de 2.500 persones a les diferents activitats programades, establint el rècord de totes les edicions de la iniciativa. Tothom marxa durant el pont? Va quedar demostrat que no és cert i que els que es queden tenen ganes de consumir cultura.

Aprofitant que Sabadell ostenta la Capitalitat Cultural de Catalunya, la inauguració del festival serà al Saló del Teatre Principal amb un acte especial, sota el títol Brames de Sabadell. Es tractarà d’un anecdotari històric de la ciutat que interpretaran, al Saló del Teatre Principal, Susagna Navó, Berta Rubio, Rosa Fité i Rah-mon Roma.

Per altra banda, es farà la segona edició de Vet Aquí la Festa, una matinal plena d’activitats relacionades amb la narració oral que tindrà lloc el diumenge 12 de maig a la plaça del Doctor Robert. Els participants hi trobaran sessions de contes, un espai de lectura i un racó de joc lliure, entre d’altres, a més d’un final de festa amb l’animador sabadellenc Jaume Barri.

El poder dels contes

“Les històries llegides, vistes o escoltades tenen el poder de transportar-nos, de donar vida, d’obrir-nos a altres mons, de fer-nos explorar pensaments, emocions i imatges noves”, explica la presidenta de Caravàs i narradora Susagna Navó.

I no, els contes no són una cosa exclusivament per a canalla, tal com reivindica al narradora. “Són per a totes les edats! La paraula conte està intoxicada com si fos una cosa infantil, però a tots ens agraden les històries i posar-nos a la pell d’altres personatges”, afegeix.

Aquesta nova edició tindrà un cartell d’Axel Mur, alumne de segon d’Il·lustració de l’Escola Illa.