Estàs a favor de la reducció de la jornada laboral?

Menys hores a la feina? La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, obre la porta a la reducció de la jornada laboral i, l’objectiu, és fixar legalment la nova jornada de 37,5 hores abans de l’estiu per incrementar la productivitat.

Yolanda: “Treballo 11 hores i m’ho noto”

La reducció de la jornada laboral és una mesura que la sabadellenca Yolanda de la Torre comparteix: “La reducció de jornada aniria molt bé, especialment als sanitaris. Quan fem moltes hores, no responem igual”, exposa. Ella treballa 11 hores a la nit.

“Quan porto sis hores treballant, m’ho noto… el cos no respon de la mateixa manera”, exposa. Creu que pot tenir molts beneficis pel que fa a la salut dels treballadors. “Hauria de ser obligatori”, diu.

Jan: “La reducció és necessària, però insuficient”

En Jan no veu suficient la reducció de la jornada laboral perquè sosté que el límit de 37,5 hores només afecta els contractes a temps complet. “No es contemplen els contractes a temps parcial, hi ha molta gent que ha de fer dues o tres feines per arribar a tot”, considera el jove.

De fet, creu que s’hauria d’abordar per a actuar de forma efectiva en els drets laborals. “Podria ser viable, s’han de veure com abordar totes les desigualtats”, apunta el Jan. “Hi ha gent que no pot aguantar dos anys més treballant en tres feines alhora, per la seva salut mental i per la seva seguretat econòmica”.

Joaquina: “S’hauria d’obrir la porta a més gent per reduir més l’atur”

La Joaquina té molt clar que la reducció de la jornada laboral s’hauria d’aplicar sense tocar el salari, però recorda que avui dia molts convenis laborals ja contemplen que les jornades siguin d’un màxim de 37,5 hores. “L’ideal seria que es pogués reduir la jornada però també que s’obrís la porta a molta més gent per a reduir l’atur”, considera la Joaquina.

Creu que s’hauria de redistribuir el mercat laboral per a que pugui treballar com més gent millor. I quins beneficis podria tener per als treballadors? La sabadellenca considera que es un element clau per a permetre de totes totes la conciliació familiar. “Passar més temps per a la família o descansant seria desitjable”, creu. “S’ha de caminar cap a la reducció d’hora i obrir oportunitats a més gent, redistribuir la jornada de feina”, conclou.