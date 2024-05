Lourdes Ciuró (Junts): “Catalunya està infrafinançada”

Junts ha reivindicat els drets laborals de les dones i les polítiques d’habitatge als joves en el marc de l’1 de maig, en un acte organitzat a la plaça de les Dones del Tèxtil. L’exconsellera de Justícia i número 21 de la candidatura per Barcelona, Lourdes Ciuró, ha reivindicat la candidatura de Carles Puigdemont com a única opció per entomar aquestes polítiques: “Junts serà l’única força que serà capaç d’incidir a Madrid en matèria de recursos”, exposa.

I és que Ciuró assenyala que “aquestes polítiques, si no venen acompanyades de recursos, no es poden entomar”, referint-se al dèficit fiscal. Junts defensa en el seu programa establir mecanismes de negociació per a corregir el finançament i la fiscalitat. “Catalunya està infrafinançada”, sosté.

La sabadellenca ha aprofitat també per a criticar els moviments en els darrers dies del president espanyol, Pedro Sánchez: “Estan intentant espanyolitzar la campanya catalana, és un intent batusser d’influir en la campanya catalana”.

Drets laborals de les dones i habitatge

“Les dones són les principals encarregades de les cures i això dificulta el progrés laboral”, sosté Ciuró, que també ha aprofitat per criticar la llei de la dependència: “No ha arribat ni dotada ni ha implementat canvis”, exposa. Pel que fa a les persones autònomes, la sabadellenca considera que la solució passa per què els treballadors per compte propi comptin amb la “confiança administrativa” a l’hora d’obrir els seus negocis i que disposin de més protecció i garanties en cas de baixa o permisos.

Una altra de les preocupacions de Junts és l’habitatge accessible i creu que ha de ser una de les propostes estrella en els pressupostos de Catalunya: “Des del 2008 està caient la inversió pública en matèria d’habitatge”, diu Ciuró, que considera que “van a les costelles dels particulars”.