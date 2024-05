Unes 400 persones s’han manifestat als carrers de Sabadell coincidint amb l’1 de maig. Sabadellencs i sindicats s’han concentrat a la plaça d’Espanya fins a arribar al Tallaret, a la Creu Alta, per a reclamar millores en les condicions laborals, sota el lema ‘Davant l’explotació, responguem’. Les organitzacions sindicals han aixecat la bandera de la reducció de jornada i la defensa del poder adquisitiu alhora que denuncien la crisi de l’habitatge.

“Patim preus desorbitats dels serveis bàsics, de l’alimentació, un accés a l’habitatge que és inassumible, mentre que els salaris estan congelats”, exposa Daniel Marcos, membre del sindicat COS i portaveu de la plataforma Sabadell anticapitalista.

El Dia del Treball arriba amb un mercat de treball amb nivells rècord d’afiliació i unes xifres d’atur a la baixa: l’atur registrat a Sabadell va ser d’11.397 persones el mes de març, una taxa del 10,76%. Les xifres d’aquest mes de març son les més baixes des del març del 2008, quan aleshores a Sabadell hi havia 9.653 persones desocupades. Ara bé, tres de cada deu persones aturades a la ciutat ho són de llarga durada, amb més de dos anys sense feina. “Les dades s’amaguen entre els ERTOs, temporalitat dels contractes… la gent treballa més, pero amb condicions de precarietat”, valora Marcos.

Amb tot, una de les demandes en les quals coincideixen els sindicats i assistents a la manifestació és la reducció del temps de treball, 100 anys després que s’implementés la jornada de 8 hores. “Tot el que siguin guanys ens sembla positius, s’ha de veure com fan la possible reducció de la jornada. Fins que no estigui a la taula, tot és fum”, diu.

Durant la manifestació s’han sentit crits i càntics i s’han vist pancartes i cartells contra la precarietat laboral i a favor de la lluita obrera. Respecte a l’increment del salari mínim interprofessional (SMI) en els darrers anys, Marcos defensa que si no hi ha un control del preu de l’habitatge, “continuarem en una situació de misèria”, expressa.