Carina Pijoan: de treballar a la banca a recórrer tot el món

Quan estava treballant, els viatges que havia fet Carina Pijoan Cirera (Sabadell, 1962) en períodes de vacances eren curts en nombre de dies i relativament a prop per poder aprofitar més el temps disponible. “La curiositat de conèixer coses noves i cultures diferents”, explica, sempre l’han fet aixecar-se del sofà. Però quan es va prejubilar el 2021 després de treballar tota la vida amb temes d’operativa internacional a la històrica oficina del Banc Sabadell a la plaça de Sant Roc, tot es va accelerar.

Igual que cosir, teixir o enquadernar, viatjar és una de les seves passions i, quan pot, no perd l’oportunitat d’escapar-se tranquil·lament. Pijoan recorda que anys enrere “tenia molts viatges pendents” i, mentre “estiguis bé de salut i si la butxaca ho va permetent”, preveu anar marcant països o ciutats al mapa del món, com ja ha fet amb Egipte, Nova York, Turquia, Berlín o Porto. Al radar hi té Croàcia, Islàndia, Japó i Argentina, si bé aniria a tot arreu “menys a països de molt risc”. Recentment, ha tornat de Tanzània, on ha tingut una experiència “brutal” després de veure “la vida salvatge in situ, com si estiguéssim en un documental de La 2”. Lleons, elefants i girafes, entre altres animals, protagonitzen la galeria de fotos del seu telèfon mòbil. Pijoan és àvia i té dues netes, a les quals li agrada cuidar-les, per la qual cosa adapta el seu calendari a les necessitats logístiques familiars fins que les nenes no vagin a l’escola bressol. “Les coses de la família les fas a gust”, comparteix, i subratlla amb un somriure que “soc una iaia viatgera que col·labora com cal”.

Generalment, la sabadellenca viatja amb la seva filla o amb una amiga, si bé el gran descobriment que ha fet en els últims anys han sigut els viatges específicament adreçats a dones, organitzats per agències com Concedete Deseos i Ventura Tours. Carina Pijoan destaca que són una oportunitat de no viatjar sola i poder-ho fer igualment “amb un conglomerat de gent que estan en la mateixa situació que tu. Tothom té ganes de passar-ho bé, amb la mateixa predisposició”.

Això sí, viatjant amb elles ha vist encara més del que ja tenia clar, que les seves companyes d’aventures la superen “amb escreix” en nombre de països trepitjats. Sigui com sigui, el visat de Carina Pijoan s’anirà omplint igual que el seu Instagram, on comparteix públicament imatges de les seves aventures (@carina.pijoan).