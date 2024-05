Covadonga i Can Puiggener surten als carrers aquest cap de setmana. Covadonga celebra la primavera amb una festa que tindrà com a centre neuràlgic la plaça de la Sardana dissabte a les 19 h. S’hi farà una xocolatada popular i activitats infantils amb un espectacle de la companyia Bufanúvols i danses i cançons infantils. “Volem donar la benvinguda a la primavera” Bill Philips, un dels organitzadors.

Enguany, la festa major de Covadonga s’ha passat per després d’estiu –tradicionalment es feia juliol– i els veïns veuen aquesta festa com l’oportunitat de fer un petit tastet abans que arribi la festa gran. També s’exposaran els gegants i els capgrossos del barri.

A Can Puiggener, celebren la tradicional festa de l’1 de maig –que dona nom a la plaça principal del barri–, una excusa per celebrar en comunitat, unir llaços veïnals i conèixer les diferents cultures del barri. L’associació de veïns ha organitzat un esmorzar gratuït on es repartiran sardines i carn als veïns del barri. Els veïns ho veuen com una oportunitat per a compartir entre cultures.

I és que és un dels sectors de la ciutat amb un major pes de població estrangera, amb un 28,8% del total de la població (1.940 habitants). El 49,7% de la població estrangera és procedent del Marroc. També hi ha molts veïns de Pakistan (6%), Bolívia (4,2%) i Hondures (4,1%). “Tothom hi està convidat”, exposen els organitzadors.

D’altra banda, a l’Hermandad Virgen de la Fuensanta també escalfen motors per a la romeria, que enguany arriba a la 72a edició. Diumenge 5 de maig tindrà lloc la missa i la imposició de medalles als nous membres, a les 13 h a la parròquia del Sagrat Cor. La festa gran tindrà lloc el dissabte 25 de maig.