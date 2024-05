El teu defensor: “El record a Pompeu Fabra està malmès”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a [email protected]

Un lector del Diari de Sabadell ha contactat amb El teu defensor per a reclamar una millora dels monuments de Sabadell. En concret, es refereix a l’estat actual del monument a Pompeu Fabra, emplaçat a la plaça que té el mateix nom, inaugurat fa més de quaranta anys al barri de Ca n’Oriac. Segons ha lamentat en Francesc i ha pogut comprovar el Diari, falta el relleu amb la figura de Pompeu Fabra. “Les dues peces metàl·liques estan brutes i els gossos hi fan les seves necessitats”, lamenta el nostre lector.

“Ell va honorar la llengua, va retornar al català a la categoria d’idioma de cultura”, reflexiona el sabadellenc. “I nosaltres no hi podem correspondre amb més respecte?”, es pregunta. També reclama destinar part del pressupost municipal, també coincidint amb la capitalitat de Sabadell com a ciutat de la cultura catalana 2024, per a dignificar aquest monument. “No n’hi ha prou en fer monuments. L’Ajuntament també els ha de cuidar i mantenir”, reclama en Francesc.

“Estem treballant per mantenir-lo en condicions”

El Diari ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell per a fer-li arribar la petició d’en Francesc. Fonts municipals han assegurat a El teu defensor que ara s’està treballant “per fer les actuacions que garanteixin que l’escultura es mantingui en bones condicions”. Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació ‘Sabadell Espai Públic’, on qualsevol ciutadà pot registrar-se i informar de qualsevol situació que tingui lloc a l’espai públic de la ciutat.

El tipus d’incidència pot estar relacionada amb l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus… D’altra banda, també es pot contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartin. El síndic pot intervenir en tots els àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de la ciutadania. L’oficina està situada al Casal Pere Quart – Rambla, 69–, el telèfon d’atenció és el 937 26 42 11 i, el correu electrònic, [email protected].