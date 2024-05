Caixa o faixa a l’última jornada per al juvenil del CE Sabadell

Caixa o faixa. El juvenil del CE Sabadell arriba a la darrera jornada de la Divisió d’Honor amb encara la feina per fer. Els d’Albert Milà viatgen a Mallorca per a enfrontar-se al San Francisco, que també s’ha de salvar, aquest dissabte (17:30). Com a punt positiu, els arlequinats en tenen prou amb un empat per a assolir la salvació. “Hem de sortir a guanyar i així ho farem, però que ens valgui l’empat també és un avantatge. Coneixem bé al San Francisco. És un equip amb molt talent, però que guanya com a equip. Crec que si estem al nostre nivell ho traurem, també perquè aquest grup de jugadors s’ho mereix”, afirma el tècnic.

“Aquesta setmana hem treballat molt el tema emocional”

I és que la setmana passada semblava que ja estava fet i al darrer minut, el Constància va tirar una gerra d’aigua freda sobre els juvenils del Centre d’Esports. Milà, de fet, admet que durant la setmana han treballat molt el factor mental després del cop rebut. “Veig l’equip bé i amb ganes de tirar endavant la situació. El dissabte passat vam rebre un cop molt dur, però des del dilluns hem treballat al màxim per mantenir el club on ha d’estar. Aquesta setmana hem tocat molt el tema emocional i el no posar-nos nerviosos en cap situació que es pugui donar al partit”.

De reüll, tant San Francisco com Sabadell estaran mirant a Zaragoza i al Municipal d’Arraona Joan Murtró. El Racing Zaragoza rep a la Damm mentre que el Cornellà es veurà les cares amb l’altre equip sabadellenc, el Mercantil. Albert Milà té clar que han de fer la seva feina i no esperar favors. “Estic convençut que tant Damm com Mercantil sortiran a guanyar, però tenen la sort d’haver fet la feina amb temps i no tindran aquesta pressió. Nosaltres hem de controlar el que podem controlar que és el nostre partit i guanyar el dissabte”, reflexiona.

Què necessita el juvenil arlequinat per salvar-se?

Amb la victòria estarà salvat el Centre d’Esports i amb l’empat també. Però què haurà d’esperar si perd? El Sabadell es salvarà encara que perdi si el Racing Zaragoza també perd o si el Cornellà no guanya.

10. CE Sabadell. 34 punts.

11. CD San Francisco. 33 punts.

12. Racing Zaragoza. 33 punts.

13. UE Cornellà. 32 punts.

Quatre equips i una plaça encara per definir. Qui acompanyarà el Platges de Calvià, Constància i EF Gavà en el descens a Lliga Nacional? “És un partit per valents. Han de sortir els líders”, apunta Milà.