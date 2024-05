Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arribem a les portes del cap de setmana amb l’actualitat de Sabadell plena de notícies. Què ha passat en les últimes hores a la ciutat?

Les terrasses de l’Eix Macià de Sabadell tindran aviat la mateixa fisonomia. Aquest mes comença la transformació d’aquest bulevard gastronòmic, segons ha pogut saber el Diari, que unificarà el disseny de les terrasses i les aïllarà acústicament per a reduir els sorolls. I és que aquesta transformació neix també fruit de les queixes dels veïns. “És una bona solució per endreçar-ho tot”, valora en Pep Chacón, veí.

L’enderroc definitiu del casal popular L’Obrera, ocupat des del 2015, ja ha començat. L’edifici de l’avinguda de Barberà, 142, quedarà demolit aquest divendres, segons la previsió, i la retirada de la runa està previst que es faci la setmana que ve. La propietat és la constructora Nedax.

Les obres per retirar els estabilitzadors de la fàbrica Bosser continuen avançant a bon ritme i ja s’ha arribat a un punt com a mínim, simbòlicament, remarcable. En les darreres hores s’han acabat de retirar els darrers suports metàl·lics que quedaven a la façana del carrer d’Alemanya (Centre), de manera que aquesta ja només se sustenta per si sola.

La presència d’amiant als pobles i ciutats de Catalunya és un problema transversal, amb implicacions en diferents àmbits de la societat: la gestió del fibrociment constitueix una qüestió de salut pública, laboral i mediambiental. Històricament, el Vallès Occidental ha estat un dels territoris que més ha reivindicat l’eliminació d’aquest material nociu. On es troba a la comarca?

La Fira Sakura Matsuri estarà molt més ambientada, tindrà fins a 65 expositors, disposarà d’una sala gastronòmica i una zona de videojocs arcade i gamers, acollirà exposicions de kimonos, pintura i manga, i disposarà d’un escenari de 360 graus. La tercera edició de la proposta tornarà a Fira Sabadell del 17 al 19 de maig carregada de novetats. Abans, però, se celebraran una vintena d’activitats sota el nom Sakura Ciutat.