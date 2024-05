Correus obrirà aquest dissabte al matí per agilitzar el vot per correu

Correus obrirà aquest dissabte, dia 4 de maig, les seves oficines de Sabadell, per agilitzar al màxim la gestió del vot per correu de cara a les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig. Les oficines estaran obertes de 9.30 a 13.00 hores.

Mentrestant, Correus continua repartint la documentació electoral entre els ciutadans i recorda que, una vegada rebuda aquesta documentació, aquests poden exercir el seu dret al vot a qualsevol oficina postal. A la província de Barcelona s’han fet gairebé 80.000 sol·licituds. Cal tenir en compte que, per exemple, en el cas de Sabadell la cita amb les urnes arriba en ple pont, un diumenge abans del festiu de la Salut.

Per a més comoditat dels ciutadans, Correus recomana als que ja han rebut la documentació electoral que no esperin a l’últim dia per votar. El termini finalitza el dijous 9 de maig, en l’horari habitual d’obertura de les oficines de Correus a tot Espanya.