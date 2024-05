El Centre d’Esports ha lamentat i condemnat a través d’un missatge a les xarxes socials l’incident que va tenir lloc el passat dissabte en un partit de futbol base, en què un grup de pares van acabar a cops de puny. La baralla es va produir en un encontre entre el Prebenjamí S8 ‘B’ del CE Sabadell i el Prebenjamí S8 ‘B’ de l’Escuela de Fútbol Base Ripollet al Complex Esportiu Municipal d’Olímpia. “El club rebutja que situacions com aquesta tinguin espai dins el món del futbol i la nostra societat i treballa fermament per a eliminar-les”, han expressat en un comunicat.

L’entitat afegeix que ha obert una investigació per aclarir els fets i determinar què va passar en el lamentable incident. A més, “prendrà les mesures que consideri oportunes amb totes les persones implicades”.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋] ℹ️ Respecte als incidents es van produir dissabte al matí a Olímpia ➡️ El club prendrà les mesures oportunes amb tots els implicats#CESabadell pic.twitter.com/FeorY6oNBC — Futbol Base CES (@FutBaseCES) May 6, 2024

El vídeo de la baralla s’ha fet viral en les últimes hores per les xarxes socials, despertant les mostres de rebuig per part d’usuaris i aficionats que han lamentat l’escena viscuda a les instal·lacions sabadellenques. Segons l’acta del partit, el succés hauria tingut lloc després que una persona del públic entrés al camp per increpar l’àrbitre, amb crits de “T’agafaré pel coll”.

L’àrbitre va marxar del lloc ràpidament, però l’escena va acabar desencadenant la batussa entre desenes de pares, que es van enfrontar davant l’estupefacció dels presents.