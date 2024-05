Derbi amb objectius diferents entre Sabadell Nord i Tibidabo TR

Arriba tard, però ja és aquí el primer derbi sabadellenc de la segona volta al grup 4 de Segona Catalana. La UE Sabadell Nord rep al Tibidabo TR aquest diumenge (11:30h) al Municipal de Ca n’Oriac en un partit amb objectius molt diferents.

Els locals es troben en un gran moment de forma després de dues victòries consecutives. L’equip entrenat per Cristian Barea té un marge de només dos punts respecte a la zona de perill i vol tancar la permanència en el tram final de lliga. “Vam començar amb un projecte de 0 i pràcticament tots els jugadors debutant a la categoria. És un procés i crec que, a més, hem tingut mala sort. Segurament, per proposta i per joc podríem tenir més punts, però això va com va”.

El Tibidabo, per la seva banda, és cinquè a la classificació. Tot i que encara té opcions matemàtiques de lluitar per l’ascens, ho té molt complicat. “Els al·licients que ens queden fins a final de temporada són quedar el més amunt possible i, si algun dels de dalt es despista posar-lo en problemes”, admet el tècnic Toni Sallés. La prèvia del duel, de fet, ha estat marcada per la decisió de Sallés de no continuar la temporada que ve amb els de Torre-romeu. “Crec que és el moment de donar una passa al costat i buscar altres reptes. Soc ambiciós i el meu objectiu és continuar creixent en aquest món. Vull deixar el ‘Tibi’ en la millor posició possible”, explica.

Els tècnics coincideixen: “anirem a guanyar”

Al partit de la primera volta, ambdós equips es van repartir els punts (1-1). Enguany, els tècnics consideren que serà molt diferent. “Al primer partit contra el Tibidabo, crec que vam tenir més opcions de marxar amb els tres punts. Vam intentar minimitzar les seves virtuts i aprofitar les nostres. Ara, juguem a casa i hem de demostrar que volem els punts. Tot i això, hem de diferenciar entre tenir necessitat i tenir ansietat. En aquesta categoria el que menys s’equivoca és el que sol guanyar”, explica Barea.

En la mateixa línia s’ha mostrat Toni Sallés que ha recordat que “quan van venir a Torre-romeu van tenir un plantejament més conservador que el que esperem ara. Juguen a Ca n’Oriac i voldran fer-se forts. Un derbi sempre és especial pels jugadors, perquè han jugat a l’altre club o tenen coneguts i amics. Jo me’l prenc com un partit més i anirem a sumar els punts”, afegeix.