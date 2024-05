[Editorial, 11 de maig de 2024]

El BBVA va fer un pas més i va travessar una línia vermella en anunciar una OPA hostil per apoderar-se del Banc Sabadell. Just fa uns dies, quan el Banc va anunciar que no acceptava l’oferta d’absorció, el Diari ja va recollir la veu d’un expert que indicava que per al BBVA “no quedaria així”. I així ha estat. El banc espanyol ha enviat el següent missatge: si no és a les bones, serà a les dolentes.

Les formes també són importants en processos tan transcendentals com el que es planteja. El moviment agressiu del BBVA és un mal missatge i confiem que trobi el rebuig majoritari dels accionistes del Banc Sabadell. Hi ha arguments per defensar-ho: primer per l’oferta, que és insuficient i infravalora el present i el futur del Banc, i, en segon lloc, perquè la concentració bancària seria negativa per a l’usuari i per als treballadors. En clau més local, suposaria perdre un actiu per al conjunt de Catalunya i d’Espanya, i també per a la ciutat, on el Banc ha tingut i té un paper actiu en entitats socials i culturals.

L’OPA hostil ha topat amb un rebuig pràcticament unànime: els governs de l’Estat i de Catalunya, els candidats a les eleccions autonòmiques, l’alcaldessa i els partits de Sabadell, i les entitats econòmiques de la ciutat i del país. Aquesta coincidència des d’ideologies i formes diferents d’entendre el país dona un missatge clar: era un “no” i serà un “no”.