L’OPA, a la borsa: “El mercat no es creu les paraules del Govern”

Com es tradueixen aquests moviments al mercat borsari? El dia anterior a la proposta del BBVA de fusió per absorció –29 d’abril–, el valor de l’acció del Banc Sabadell va tancar a 1,7375 €, mentre que l’acció del banc madrileny es va situar, al tancament, a 10,90 €. Aquest passat dilluns, un cop el Consell d’Administració, encapçalat per Josep Oliu, va rebutjar l’oferta, el valor de l’acció del Banc va tancar a 1,8895 € –un 8,75% per sobre el 29 d’abril–, una tendència que es va mantenir, fins al passat dimecres (1,7995 €), quan es va fer públic que el BBVA ja havia avisat amb anterioritat que no milloraria l’oferta.

Des d’aquest passat dijous, amb l’anunci de l’OPA hostil, el valor de l’acció del Banc es mantenia un 6,84% per sobre el 29 d’abril, mentre que el títol del BBVA havia caigut un 11,93%, en relació amb el mateix període. “Si un escenari és que l’OPA prosperi, és a dir, que es vagi formalitzant la presentació de documents i s’obri el període per als accionistes, els analistes faran l’exercici de probabilitat d’èxit, i en funció d’això, segurament, l’acció del Banc Sabadell pujarà, aquest 20% de més del valor”, comenta l’analista financer i codirector del Màster en Finances i Banca de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Brun, mentre afegeix que “l’acció del Banc ha pujat, i el missatge de Govern espanyol ha estat d’anar en contra l’OPA. El mercat no es creu les paraules del Govern. Hi haurà certa volatilitat”.

Sobre el comportament de l’acció del BBVA en aquest escenari, l’analista financer afegeix que “el BBVA ha d’ampliar capital, i aquest el compra més car que fa quinze dies, per tant, amb aquest excés de preu li resta capitalització i veuríem una certa baixada”. Una anàlisi compartida per l’economista i conseller executiu d’EFPA Espanya, Josep Soler, que afegeix que “l’acció d’una entitat i altra es mourà per la probabilitat que l’operació s’accepti o no, i on cal tenir present l’acceptació o no dels accionistes i l’opinió de l’autoritat del mercat i competències”. Sobre un hipotètic escenari en què s’aturés l’OPA hostil, Brun explica que “tindríem una pujada del preu de l’acció del BBVA i una baixada del Banc Sabadell”.

Finalment, sobre l’entrada d’un tercer actor, Brun detalla que “no crec que aparegui, perquè em costaria molt de creure que el Santander i Caixabank tenen intenció de comprar el Banc Sabadell. I un internacional aniria per un banc amb una quota de mercat molt elevada, no el quart banc espanyol, malgrat tenir una presència molt forta en certes regions del país”.