El PSC s’ha imposat a les eleccions al Parlament de Catalunya a Catalunya, al Vallès i a Sabadell. La victòria a Salvador Illa, el retrocés d’ERC i de la CUP i la desaparició de Ciutadans han deixat un titular en clau de ciutat: hi haurà un sol diputat de Sabadell al Parlament i aquest serà Pol Gibert. L’exalcalde i exconseller Juli Fernàndez i l’advocat i activista Xavi Pellicer, d’ERC i la CUP, respectivament, han quedat fora de la cambra catalana.

Repeteix:

Pol Gibert

Número 7 del PSC, reelegit

1987. És la mà dreta de l’alcaldessa, Marta Farrés, com a primer tinent de Presidència i Drets Socials a l’Ajuntament de Sabadell. És diputat al Parlament des de 2015, i ha revalidat el lloc en totes les convocatòries electorals posteriors. Ha estat secretari de Treball en l’anomenat Govern Alternatiu de Catalunya del PSC. Representa els socialistes del Vallès juntament amb Eva Candela.

No repeteixen:

Juli Fernàndez

Número 13 d’ERC, no elegit

1977. Farmacèutic de professió, exconseller de Territori (2022-2023) i exalcalde de Sabadell (2015-2017). També va ser delegat del Govern de Catalunya a la vegueria de Barcelona entre 2018 i 2022. Era diputat del Parlament de Catalunya des de les eleccions del 2021, però ara es queda fora de la cambra per la mínima. Ha estat un dels grans opositors de la B-40 i la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa.

Xavi Pellicer

Número 4 de la CUP, no elegit

1983. Advocat i activista molt vinculat a la ciutat i al casal Can Capablanca i al Moviment Popular de Sabadell. A banda de ser diputat al Parlament de Catalunya, càrrec a què va accedir l’any 2021, ha destacat per ser part de la seva activitat associativa al col·lectiu d’advocats Alerta Solidària. Milita a la CUP i a la Crida per Sabadell. Els anticapitalistes han obtingut tres escons a Barcelona i, per tant, Pellicer queda fora.

Joan García

Número 84 de Ciutadans, no elegit

1975. Geògraf. Des de 2015 ha estat diputat del Parlament de Catalunya, on va arribar a ser vicepresident segon (2019-2021). García va ser un dels membres fundacionals de Ciutadans. Abans de les eleccions autonòmiques ja va anunciar que faria un pas al costat i se situaria en els últims llocs de la llista de la candidatura, que finalment no ha aconseguit cap representació.