Arrenca la jornada electoral del 12-M a Sabadell

A les 9h ha arrencat la jornada electoral d’aquest diumenge 12 de maig. Els 57 col·legis han obert les seves portes i els sabadellencs ja es troben dispositant els seus vots a les urnes. Els resultats es coneixeran a partir de les 20 del vespre, quan es comenci el recompte de vots. Els candidats de Sabadell han iniciat la seva jornada molt d’hora.

El més matiner ha estat Juli Fernàndez, número 13 d’Esquerra Republicana de Catalunya a la llista de Barcelona, que ha votat a l’Escola Industrial passades les 9:30h del matí. “Com cada vegada que hi ha eleccions, crec que és important recordar que no hi ha cap vot que s’hagi de quedar a casa. Quan votem triem el nostre futur i és molt important que omplim les urnes”, ha afirmat el sabadellenc.

Lourdes Ciuró ha votat prop de les 10h al Campus de la UAB a Sabadell. Ciuró és la número 21 de la llista de Junts+ a Barcelona. “Ja he votat i animo la gent a participar. És un dia molt important pel país i més avui que la Renfe ens està fent guitza, és important tenir a la nostra mà canviar la via. Emetem un vot entusiasta. Volem que tothom vagi a votar perquè Catalunya ho necessita”, ha reflexionat.

Torn de Pol Gibert que ha votat al Centre Cívic de la Creu Alta acompanyat de l’alcaldessa Marta Farrés i el diputat Paco Aranda. El número 7 de la llista del PSC per Barcelona ha destacat “el bon dia que fa per venir a votar” i espera “una gran participació”.

El darrer candidat sabadellenc a votar ha estat Xavier Pellicer, número 4 de la CUP per Barcelona, que ha excercit el seu dret al Centre Cívic de Campoamor. “És important que tothom voti avui per una Sabadell i un país combatiu i antifeixista. Tots els votants independentistes i d’esquerres han de sortir al carrer i omplir les urnes”, ha afirmat.

Incidències

Ha informat l’Ajuntament que per indisposició d’un dels membres, una de les meses electorals de l’Espai Polivalent del Parc del Nord s’ha constituït més tard. La Junta Electoral ha decidit que el tancament d’aquesta mesa serà a les 20:53h.