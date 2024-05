L’Hermandad del Rocío, a punt per a la romeria

Engalanada i llesta per a iniciar la romeria. L’Hermandad del Rocío va tancar els actes previs i en els pròxims dies viatjarà a Huelva per viure el rocío i l’adoració a la verge en primera persona. La jornada del dissabte va començar amb la presentació del cartell de l’edició d’enguany de la romeria i després amb una missa a la parròquia de Sant Francesc. “Estem ja molt nerviosos. Les celebracions han estat molt emocionants. La cerimònia amb el pare Agustín ha anat perfectament, ha estat molt seriós. I sobretot, estem gaudint”, afirmava la presidenta Juani Llavero.

La cerimònia a la parròquia la va finalitzar el pregoner de la romeria, Toni Valenzuela, amb un discurs que va emocionar tots els germans i presents al lloc. “Emocions al màxim. Ha estat un pregó espectacular”, coincidien els assistents. Després del pregó, la festa es va desplaçar a la seu de l’Hermandad, a la Granja del Pas amb un sopar de germanor i espectacles. Amb diversos entrants i pollastre o peix de plat principal, els comensals van gaudir de la nit que va finalitzar amb un espectacle de cant a càrrec d’Alexandra i amb David Jiménez a la guitarra i, posteriorment, les dues germanes Sofia Lasheras i Daniela Martín van portar folklore i ritme amb les seves danses.

Les celebracions es van allargar fins a la matinada. Alguns dels germans, però, es desplacen a Huelva aquest mateix diumenge per començar a preparar l’espai. “L’Hermandad surt el dimarts a la nit en autocar. Alguns marxem abans, gairebé la meitat, per poder deixar tot llest. El dimecres a l’hora de dinar és quan ja estem tots al lloc“, admetia Llavero que va reconèixer que “cada any pensem que ha estat el millor rocío fins que arriba l’any següent. Això és el més maco i cadascú ho agafa segons el que més necessita i el que està vivint personalment”, explicava.

FOTOS: DAVID CHAO