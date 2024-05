La participació en les eleccions al Parlament de Catalunya augmenta a Sabadell. A les 13 hores, un 26,45% dels veïns havia acudit a les urnes, el que representa 3,4 punts percentuals més respecte la convocatòria de 2021 (23%). Fa tres anys, la ciutat i la resta del país van votar enmig de la crisi de la Covid, fet que va portar a una abstenció de rècord en uns comicis autonòmics. Enguany les eleccions coincideixen amb el pont de la Salut.

En el conjunt del país, l’afluència de votants també ha crescut (28,4%, respecte el 22,7% de 2021).

Participació: els dos rècords de 2017 i 2021

En tancar la jornada electoral del 2021, pràcticament la meitat dels sabadellencs no havien acudit a les urnes (47,3%), superant per la mínim el rècord fins el moment d’abstenció de l’any 1992 (47,2%). La participació va tocar sostre en les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017, convocades pel Govern de l’Estat via article 155: un 83% dels veïns van anar a votar i només un 17% es va quedar a casa.