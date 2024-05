FOTOS | Els millors moments de l’Aplec de la Salut, en imatges

Un Aplec de la Salut multitudinari. Milers de sabadellencs han acudit a la seva cita al Santuari de la Salut en un dilluns assolellat. Les activitats infantils, un any més, han comptat amb una gran expectació i centenars d’infants han gaudit d’activitats com ara el joc de tibar la corda, l’sjoelen -típic dels Països Baixos-, jocs de punteria o equilibri amb esquís. “Cada any venim, és una forma de reivindicar Sabadell i el que és nostre”, sosté la Pilar Martínez, veïna de Can Rull. “És el dia de la nostra patrona, això no es pot perdre”, diu.”La Salut és molt emblemàtica, sobretot quan ho vivíem molt quan érem petits. És un lloc preciós, i tinc molts bons records”, expressa Juana López, veïna d’Espronceda.

La cita avui, de fet, ha començat amb la 39a pujada a la Salut, després d’omplir el dipòsit amb un tast de coca i xocolata davant de Fira de Sabadell, un esdeveniment organitza la Unió Excursionista Sabadell (UES), en un recorregut de 7 km. Unes 300 persones han participat en la cita anual. “Hi venim cada any des de que era una nena”, exposa la Maria Antonia, que ve del Centre de Sabadell.

El Santuari de la Salut també s’ha omplert de gom a gom amb la missa que s’oficia tradicionalment durant dia de l’Aplec. Fins i tot alguns sabadellencs han quedat a les portes del santuari, presidides pels gegants Feliu i Salut, patrons de Sabadell. Centenars de persones, assegudes i a peu dret, han volgut gaudir dr l’eucaristia o encendre una ofrena en forma d’espelma i expressar la seva devoció per la Mare de Déu de la Salut.

Enguany s’ha reprès la trobada a l’Hostatgeria després de quasi una dècada, una trobada institucional entre entitats, grups municipals i forces de seguretat. “És la festa major petita de Sabadell, recuperant la part tradicional i de la litúrgia”, exposa Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell. “És un dia de festa, és moment de compartir-ho”, ha apuntat el Bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.

Fotografies: David Chao