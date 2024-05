Quin és el teu millor record de l’Aplec de la Salut?

Un Aplec de la Salut multitudinari. Milers de sabadellencs han acudit a la seva cita al Santuari de la Salut. Alguns, venien per primer cop. D’altres, ho feien per primer cop. Per què visiten els sabadellencs el Santuari de la Salut?

“Demano un dia de festa per a venir”

La Montse té un gran record de l’Aplec de la Salut, especialment de quan era petita. Li encantava ser espectadora del concurs d’ocells, els gegants… “em fa recordar la nostra tradició, tothom caminant…”, expressa. “De petita recordo molt gaudir ballant sardanes a l’Aplec”, diu. De fet, és tan fan de la petita festa major de Sabadell que s’agafa expressament festa a la feina per a poder acudir al Santuari de la Salut.

Veïna de la Creu de Barberà, recorda haver vingut molt sovint a peu. “M’encanta aquest dia”, expressa. La Montse considera que s’ha de promocionar encara més aquesta festa. “Cada cop ve menys gent, la gent aprofita per marxar… i sap molt greu”.

“La Salut és una de les festes més importants de Sabadell”

La Pilar ho té clar: la Salut és un dia “emblemàtic” per a Sabadell per moltes raons.Primer, perquè és la patrona de Sabadell i considera encertat fer aquest homenatge. Segon, perquè creu que és una bona forma d’inculcar l’amor a la natura i als psais verds. “És un dia emblemàtic i amb moltes activitats, és una forma de fer ciutat i retre l’homenatge que mereix”, sosté.

“Des de que vaig patir problemes durant la covid, m’he retrobat amb la Salut com un moment terapèutic, és un moment de benestar. Vinc molt entre setmana. Avui no podia faltar, és un espai increïble”, considera.

“Poso una espelma a la Verge per agrair que tinc salut”

El seu primer record de l’Aplec de la Salut és de quan tenia poc menys de deu anys. Després de molts anys sense poder venir a la Salut per motius laborals, ha tornat després de patir una malaltia. Però recorda amb molta estima el seu trajecte des de Campoamor a la Salut quan era petita.

“M’encantava fer la cua per a poder entrar al Santuari, posar-li una espelma a la Verge…m’emocionava molt el moment! I també passar aquí el dia, jugar als jocs infantils o pintar l’escaiola”, recorda. Enguany també ha volgut deixar una espelma a la Verge, com fa cada any. I, darrerament, encara amb més raó: “Vinc a agrair-li que tinc salut, que és el més important. I que avui puc estar aquí, ben acompanyada, i gaudint de la nostra patrona i la nostra tradició”, remarca.

Juana López: “És un lloc emblemàtic”

La Juana veu la Salut com un lloc emblemàtic i recorda amb molta estima l’Aplec. El que més li agrada: compartir amb la família, carregar-se amb una manta i fer pícnic. “Per la feina, vaig haver de deixar de venir”. Però sempre que pot, aprofita per escapar-se, amb amistats o família. “La llibertat d’estar aquí… és brutal”.