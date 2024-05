S’insta als viatgers de l’R4 Nord a fer servir els FGC

L’R4, L’R3, l’R7 i l’R1 han arrencat el servei aquest dilluns amb el pla alternatiu establert després de l’avaria provocada pel robatori de cable de diumenge però amb modificacions. En concret a l’R4 Nord, ja que els trens havien d’arribar fins a Fabra i Puig però de moment només ho fan fins a Cerdanyola del Vallès.

Des d’allà, hi ha un servei d’autobusos per arribar a Fabra i Puig. En aquesta línia hi circulen el 33% dels trens habituals en hora punta i la meitat la resta del dia. A l’R4sud se circula fins a l’Hospitalet de Llobregat i a l’R1 i l’RG1 fins a Badalona i allà es deriven els viatgers al metro. El servei a l’R3 és entre Puigcerdà i Montcada Ripollet, amb dos trens per hora i sentit, i el servei de l’R7 es fa amb autobusos.

A l’R4 Nord, s’insta els viatgers de Manresa, Terrassa i Sabadell a fer servir els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i als de Montcada a l’R2. Als usuaris de l’R4 Sud se’ls insta a enllaçar amb la línia 1 de Metro i també a la 5 a Cornellà. També s’encamina al Metro als viatgers que amb l’R1 arribin a Badalona, també als que ho facin amb l’R4 Sud.