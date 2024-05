Antònia Font inaugura “el millor festival Embassa’t que s’ha fet mai”

Els mallorquins Antònia Font han fet història amb el concert inaugural més multitudinari de la història del festival Embassa’t de Sabadell. Unes 1.300 persones han omplert l’amfiteatre del parc Catalunya en el tret de sortida de l’edició 2024 de la cita, que portarà en els seus tres escenaris artistes com Guillem Gisbert en la presentació del seu primer àlbum en solitari, Maria José Llergo, Flashy Ice Cream o Mushkaa, que protagonitzarà el concert de clausura. “Aquest és el millor festival que mai hem fet”, ha assegurat el director de l’Embassa’t, Arnau Solsona.

La setzena edició de l’Embassa’t serà recordada per una sessió inaugural marcada pel pas d’Antònia Font, que està de gira després d’una dècada de silenci. La seva presència a Sabadell era un dels objectius de l’organització del festival, que volien fer-la coincidir amb el fet que la ciutat aculli enguany el títol de Capital de la Cultura Catalana.

“És un fantàstic tret de sortida i coincideix amb una gira de retrobament del grup en teatres i amb seients on el públic es troba assegut”, ha detallat Solsona. El director de la cita es mostra il·lusionat per haver aconseguit dur a la ciutat la banda, que no va poder passar pel festival en la seva primera etapa: “Aquest dijous ho tenim tot exhaurit, és un moment històric per l’Embassa’t”, ha afegit.

El públic s’ha entregat a la causa, il·luminats per les projeccions que emulaven les imatges estroboscòpiques que acompanyen els mallorquins en la seva gira. Si bé és cert que molts dels presents ja han tingut opció de veure’ls de nou en els darrers mesos, no volien deixar passar l’oportunitat de gaudir-los en un entorn com el del festival sabadellenc, a l’aire lliure i amb localitats assignades.

Amb tres temes d’arrencada del darrer disc com ho són ‘Cançó de llum’, ‘Un minut estroboscòpica’ i ‘Oh la la’, l’espectacle ha seguit amb clàssics dels anteriors discos com ‘Tots els motors’ o ‘S’astronauta rimador’ que han fet que més d’un, de dos i de tres s’hagin alçat de la cadira per ballar. “Quina meravella d’escenari”, ha dit Debon al públic assistent després dels tres primers temes, posant de relleu l’espectacular amfiteatre sabadellenc.

Mòbils en mà, i amb una diversitat d’edats que demostra que els mallorquins són totalment transgeneracionals, el públic s’ha lliurat des d’un primer moment, en una comunió total entre escenari i platea. La formació ha ofert fins a dos bisos, amb dos dels seus temes com ‘Clint Eastwood’ i ‘Vitamina sol’ que el cantant, Pau Debon, ha cantat entre el públic.

Cap de setmana de bandera

“No hi ha un millor on ser aquest cap de setmana que a Sabadell”, ha dit amb orgull Solsona, tot repassant el cartell que omplirà els tres escenaris del festival. Entre els noms destacats hi figuren Maria José Llergo, és una de les veus més destacades del flamenc actual i guanyadora d’un Goya a millor cançó original al 2022, que presentarà el seu darrer disc ‘Ultrabelleza’.

Per la seva banda, la formació Ciutat portarà a Sabadell el seu pop melancòlic, mentre que el grup Nueve Desconocidos presentarà el seu nou àlbum, ‘Toque de ánimas’. La banda madrilenya Tiburona farà sonar els seus riffs amb so dels seixanta barrejats amb punk llatinoamericà.

La cita també permetrà conèixer la primera aventura en solitari del cantant de Manel, Guillem Gisbert, a més d’apropar-nos els sons de Rusowsky, Ralphie Choo, Samantha Hudson, Claraguilar, Dalila i Maria Hein. Diumenge serà una altra de les dates assenyalades, amb el concert de cloenda de Mushkaa, que anirà precedit de les actuacions de Flashy Ice Cream i la DJ Anna Gisbert.

“Tenim per davant quatre dies amb els escenaris funcionant a ple renunciament i amb un públic que s’ha rejovenit, amb música electrònica, el rock de Cala Vento o apostes com la de Samantha Hudson, molt innovadores i potents”, ha apuntat Solsona. Ja més enllà, de cara al 9de juny, el festival celebrarà la seva edició adreçada als més menuts, el Petit Embassa’t, amb l’actuació de la formació El Pot Petit amb la Black Music Big Band.

“Tindrem el millor festival que mai hem celebrat i amb més gent que mai”, apunta el director de la cita, que després d’exhaurir entrades amb Antònia Font augura que aviat passarà el mateix amb la jornada de cloenda. “És possible que arribem als 8.000 espectadors”, ha conclòs.