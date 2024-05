El doctor Daniel Adán farà una conferència sobre prevenció de l’envelliment cel·lular a Eutime

L’associació de sèniors de Sabadell, Eutime, organitza una nova conferència per acostar el coneixement a tota la ciutadania interessada. En aquest cas, el doctor Daniel Adán, especialista en medicina regenerativa del grup Policlínic, impartirà una conferència sobre la prevenció de l’envelliment cel·lular. Serà dimarts 28 de maig de 18 h a 20 h a la seu de l’entitat, al carrer de Narcís Giralt, 40 (Centre). La sessió és gratuïta i oberta a tothom. Cal confirmar assistència enviant un correu a [email protected] o trucant al 93 717 28 35.

Aquesta conferència s’havia de celebrar l’any passat, però es va haver d’anul·lar i s’ha tornat a convocar de nou. El passat mes d’abril, Eutime ja va celebrar dues sessions per conèixer els avantatges i els inconvenients de la intel·ligència artificial.

L’associació Eutime està formada per antics alumnes de l’Escola Oficial de Comerç, fundada a Sabadell l’any 1941, de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i els estudiants que des de l’any 2010 s’hi incorporen de les noves promocions de l’actual Facultat d’Economia i Empresa – Campus Sabadell – de la UAB. Per altra banda, ofereixen conferències i cursos oberts a tothom, com per exemple el d‘educació digital per a sèniors.