El sabadellenc Ferran Alberich, nou membre d’honor de l’Acadèmia del Cinema Català

A l’Acadèmia del Cinema Català s’incorporaren el pròxim 30 de maig sis nous membres d’honor, entre ells el conservador i restaurador sabadellenc Ferran Alberich, acompanyat del cineasta Gonzalo Herralde, la guionista, actriu i directora Marta Molins, la productora Victoria Borràs, el músic i compositor Carles Cases, i l’historiadora del cinema Palmira González. Tots sis seran reconeguts amb aquesta categoria honorífica en un acte conduït per l’actor i acadèmic Fermí Fernández a l’amfiteatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Ferran Alberich (Sabadell, 1947) ha desenvolupat una carrera en el camp de la preservació, la conservació i la restauració cinematogràfica, treballant pels arxius de les filmoteques. Des dels seus orígens al Cine Club Sabadell, passant per les delegacions de la Filmoteca Espanyola a Barcelona i Madrid, on catalogaria les pel·lícules produïdes durant la Guerra Civil, el Ministerio de Información y Turismo, on identificaria els talls de censura, i la Filmoteca de Catalunya, on s’ocupa de la coordinació del programa ‘Visibilitzem el cinema català’, ha desenvolupat un paper clau en la preservació del cinema els últims cinquanta anys.

Restaurador de films icònics, com ‘Un perro andaluz’, de Luis Buñuel (1929), ‘Vida en sombras’, de Llorenç Llobet-Gràcia (1949) o ‘Raza / Espíritu de una raza’, de José Luis Sáenz de Heredia (1941-1950), va ser reconegut el 2022 amb el Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual del Ministeri de Cultura. Serà glossat per Esteve Riambau, director d’aquesta institució del 2010 al 2024.