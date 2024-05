FOTOS | Arrenca la Fira Sakura Matsuri 2024 al més estil japonès

El 3, 2, 1… va ser en japonès. Un compte enrere que va ser especial, amb un martell a la mà. La inauguració de la Fira Sakura Matsuri, divendres a la tarda, va ser a través de la cerimònia tradicional japonesa Kagami Biraki. Va anar a càrrec del tinent d’alcaldessa Lluís Matats, de la regidora de turisme, Katia Botta, del regidor de desenvolupament econòmic, Antonio Rodríguez, i de la cònsol del Japó, Akiko Shikata. Tots ells es van enfundar un vestit happi tradicional i, després del cop de martell per estrenar el recipient de sake, van brindar a davant de tots els assistents presents, que van poder degustar la beguda.

Estarà oberta tant dissabte com diumenge, entre les 10 h i les 20 h a Fira Sabadell. L’entrada per dia és de 10 euros, mentre que el tiquet per als dos dies és de 15 euros.