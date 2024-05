Els Ballesteros s’engalanen per a la seva romeria

Festa gran al calendari dels Ballesteros. Els carrers de Sabadell acullen aquest cap de setmana la Romeria, la principal cita que organitza l’Agrupació Andalusa Sant Sebastián de los Ballesteros. Des de la plaça del Doctor Robert fins a Sant Julià, es preveu que una vintena de carrosses i centenars de participants omplin Sabadell de música, sevillanes i cultura andalusa.

Les carrosses i els peregins que segueixin la romeria de San Isidro Labrador es concentraran a la plaça Doctor Robert diumenge al matí (8 h), on tindrà lloc un esmorzar de xocolata amb xurros i diversos representants municipals rebran els romeros. Després, faran camí fins a Sant Julià, on hi haurà menjar, ball i jocs infantils fins a la tarda.

Enguany, però, calculen una menor participació, amb una vintena de carrosses: la Romeria estava prevista pel passat 12 de maig, però coincidia amb les eleccions, i aquest diumenge moltes carrosses no podran sortir com estava previst. I enguany coincideix també amb el Rocío a Terrassa i Olva. “Molta gent no podrà venir a la nostra cita”, sosté Joaquin Lesmes, president de l’entitat.

Ara bé, des de l’organització sostenen que és una tradició que any rere any agafa més força. “Fa 30 anys que venien molt poques persones amb vestit de faralaes, ara, poques persones no ho porten”, explica Lesmes.

La comitiva arrencarà des de l’Ajuntament fins a Rambla, carrer de la República, Narcís Giralt, Sant Joan, Doctor Puig, Convent, Vilarrúbias, Ronda Zamenhof, Eix Macià, avinguda Concòria, i avinguda de Matadepera fins a arribar al barri de Sant Julià a les 13h, a l’ermita.

A la tarda, el jurat emetrà el seu veredicte i premiarà les tres carrosses classificades. El primer obtindrà un premi de 150 euros, el segon de 125 i el tercer de 90 euros. La resta de carrosses rebran un premi de 50 euros i detalls als participants.