Denuncien dues agressions durant la Festa Major de la Creu Alta

La Festa Major de la Creu Alta, celebrada aquest passat cap de setmana, va deixar diversos incidents que van obligar a intervenir el cos de la Policia Municipal. Segons han confirmat fonts de l’Ajuntament, es va produir una agressió transfòbica que ha estat denunciada a Ca l’Enredus. El consistori ha transmès a la víctima que té a la seva disposició tots els serveis de la ciutat i la Generalitat per aquest tipus de casos.

L’altra denúncia va arribar després d’una agressió a un home al carrer Major del barri sabadellenc. La víctima va denunciar els fets a la policia local després de patir ferides per un cop de puny a la cara. L’home va haver de ser traslladat a l’hospital Taulí. Els fets van passar la matinada del divendres al dissabte, poc després de les 3 hores. Segons els Mossos, no hi ha cap persona detinguda.

També en el context de les festes, el SEM va haver d’atendre una altra persona per una caiguda.