FOTOS | Multitudinari Aplec a Castellar Vell

Castellar del Vallès va viure diumenge una de les celebracions més esperades del calendari. Una jornada festiva plena de música, cultura popular i molt menjar. Després que l’any passat el concurs de paelles quedés suspès pel risc d’incendis, l’Aplec de Castellar Vell va tornar a comptar de nou amb els plats d’arròs a les taules parades per a l’ocasió. Va ser la cirereta d’una cita que ha arribat a la 44ª edició plena de vida. “És un dels dies més bonics de l’any”, coincidien a assenyalar un parell d’assistents observant l’escena, plena de gambes i sofregits al foc, poc abans del dinar.

La multitudinària trobada va comptar amb una programació farcida d’activitats. No hi van faltar el concurs de flors boscanes, els dibuixos, els gegants, les ballades de bastons i gitanes, les sardanes i el tradicional concurs d’arrossaires, que va servir per coronar els millors xefs de la jornada. Tot plegat, en un ambient primaveral que va permetre gaudir sobretot la canalla de totes les propostes en un entorn privilegiat.

L’Aplec va reunir el teixit associatiu castellarenc, amb entitats i grups que van omplir l’espai a l’antiga església medieval de Sant Esteve de Castellar. Tampoc va faltar la representació institucional, amb la presència de l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, acompanyat de regidors i membres d’altres grups municipals.

La cita, organitzada un any més per l’Ajuntament, va tancar amb l’entrega dels premis a les millors paelles, que van desfermar l’eufòria entre els guardonats. Va ser el punt final a una diada celebrada des de l’any 1979.