Saps on és… el barri més internacional de Sabadell?

No cal agafar l’avió per anar fins a Buenos Aires, Medellín o Sao Paulo. Aquests tres indrets i molts altres del panorama internacional es troben concentrats en un mateix barri de la ciutat: Nostra Llar. Allà, els noms dels carrers configuren una espècie de volta al món, passant d’Osaka a Ciutat del Cap o Sydney en pocs metres de distància.

Nostra Llar és un barri sabadellenc amb poc més de 300 cases unifamiliars, construïdes en terres de Sant Oleguer per l’industrial Josep Garcia-Planas, per als treballadors de l’empresa Artèxtil. Al nou barri hi va edificar, a més, una església parroquial, dues escoles i el pavelló esportiu de l’Artèxtil; també va cedir a l’Ajuntament els terrenys per construir-hi el pavelló municipal d’esports i la pista municipal d’atletisme.

Tots els cartells que presideixen la zona amaguen unes arrels que ens transporten a grans capitals i ciutats d’arreu del planeta amb una important cultura tèxtil com Lodz o Bradford. També hi ha rètols amb llocs més pròxims geogràficament, com l’avinguda d’Egara. Tot plegat, és el segell propi i la identitat d’un veïnat a l’est de Sabadell amb un nomenclàtor tan ric i com ple de curiositats.