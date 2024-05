Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Tanquem un cap de setmana ple de cultura a Sabadell, amb molta música i ambient als carrers. Però també esports. Ho repassem tot plegat en les cinc notícies del dilluns.

L’Embassa’t signarà aquest 2024 la seva edició més multitudinària i, tal com asseguren des de l’organització. Després d’una inauguració de fantasia com la d’Antònia Font, amb el record fresc de divendres d’una Samantha Hudson huracanada (tot i anar amb cadira de rodes), Rusowsky i Cala Vento, el dissabte va deixar pas a actuacions que deixaran petjada als assistents com les de Guillem Gisbert, María José Llergo, Ralphie Choo, entre altres. El diumenge, el festival va tancar la seva 16a edició amb una jornada jove, amb Anna Gisbert, Flashy Ice Cream i Mushkaa, que va posar la cloenda en gran a la cita musical sabadellenca.

Joventut de la Faràndula ha estrenat aquest cap de setmana Pinocchio, la seva gran aposta per aquesta temporada. L’obra presenta una escenografia innovadora gràcies a un decorat projectat amb la tècnica de videomapping.

Els carrers de l’entorn del Mercat Central i la plaça del Gas s’han engalanat aquest cap de setmana per celebrar una nova edició del festival Medievàlia. Es tracta de la 27a edició de la fira, enguany dedicada al desaparegut recentment Miquel Gumí Masclans, que havia sigut president de la fira.

Sevillanes, música i un tastet d’Andalusia als carrers de Sabadell. Centenars de persones han acudit a primera hora del matí a la seva cita anual amb l’Agrupació Andalusa Sant Sebastián de los Ballesteros, a la Romeria de Sant Isidre Llaurador. Vinguts des de diferents punts de Sabadell i d’altres municipis propers, els romeros s’han concentrat al Centre de Sabadell per després fer camí fins a Sant Julià.

Començarà l’última jornada en zona de descens i no depèn d’ell, cert, però el Sabadell aglutina un 90,12% de possibilitats (73 casos favorables entre un total de 81) d’assolir la permanència si és capaç de guanyar el Lugo a l’Anxo Carro, segons l’estudi efectuat pel soci arlequinat i expert en estadística esportiva, Ramon Serravinyals, habitual col·laborador del Diari de Sabadell.