Asfaltaran una vintena de carrers a sis districtes

En els pròxims mesos l’Ajuntament preveu asfaltar o renovar les voreres de 21 carrers repartits en sis districtes de la ciutat. En total, la Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns destinar gairebé 2,9 milions d’euros per reparar tots aquests carrers, amb la qual cosa es volen eliminar deficiències als paviments i reduir barreres arquitectòniques. De moment, s’ha aprovat el projecte, i ara caldrà licitar-lo i adjudicar-lo en quatre blocs.

La via de Massagué és un dels espais que s’asfaltaran, molt deteriorada pel pas constant de diverses línies d’autobús i camions. Al districte 1 també es refaran les voreres del carrer de Sant Antoni i de la travessera de l’Església i també s’actuarà als carrers de Colom, Brujas i a la carretera de Caldes.

Al districte 2, les actuacions de millora del ferm i reparació de voreres es faran a la plaça d’Espanya, la carretera de Prats i al carrer de Vilarrúbias. Del districte 3, en aquesta ocasió es treballarà en els carrers de Noufonts i Armand Obiols. Al 4t, entorn del parc de les Aigües, el passeig del Dr. Fleming, el carrer de Jaume I i la via Aurèlia. Al districte 5, els carrers seleccionats són la Palma, Permanyer, Reina Elionor i la carretera de Molins de Rei. Finalment, al sud, es preveu treballar al carrer de Feijóo. Al districte 7 ja s’hi han fet prop d’una desena d’actuacions, inclosa la rehabilitació urbanística de Can Roqueta. En aquest darrer districte, al barri de Torre-romeu, pròximament està previst asfaltar els carrers de la Noguera Pallaresa i l’avinguda de Polinyà, així com fer actuacions de reducció de velocitat al carrer de Sau. Al Poblenou, el carrer de la Fontcalda.

Reforma de la via Alexandra

Paral·lelament, el Govern ha aprovat de forma inicial el projecte de reforma de la via Alexandra, a Can Rull, pressupostat en 1,2 milions d’euros. Hi haurà nous parterres i zones d’estada i millores en els jocs infantils.