Els Mossos desmantellen una gran plantació de marihuana a Sabadell

Els Mossos d’Esquadra intervenen i desmantellen una gran plantació de marihuana indoor al barri de Gràcia de Sabadell. Segons han informat fonts de la policia autonòmica al Diari, l’activitat delictiva es duia a terme en una nau situada al carrer de Raimon Casellas, 27, per part d’un veí de Sabadell de 77 anys.

L’entrada i registre de la plantació es va produir el passat 26 de febrer per autorització del jutge. Els agents hi van trobar pràcticament un miler de plantes de cànnabis –945, per ser exactes–. El presumpte autor dels fets havia decidit instal·lar la gran plantació en una nau llogada i havia punxat la llum.

El presumpte autor dels fets va passat a disposició judicial el passat 23 d’abril. Se l’investiga per dos delictes: contra la salut pública i per frau elèctric.

Els agents de la policia catalana van constatar que l’home s’havia connectat a la llum de manera fraudulenta. Després d’una investigació més profunda, han comprovat que el frau elèctric s’eleva a uns 180.000 euros. La troballa de la plantació es va produir per part de la Policia Municipal de Sabadell, que després ho va notificar a Mossos d’Esquadra.

Fotos: Juanma Peláez