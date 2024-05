Un penal sobre la botzina condemna l’Astralpool masculí davant el CN Barcelona

Amb polèmica i sobre la botzina ha estat la derrota de l’Astralpool masculí davant el CN Barcelona (7-8) al primer partit del play-off de lliga. Els de Quim Colet han perdut el factor piscina en un duel que s’ha decidit a 5.6 segons pel final amb un penal que ha donat el triomf als d’Andrei Iosep. Els de Quim Colet hauran de guanyar el divendres a la Nova Escullera si volen mantenir vives les seves opcions de ser a la final.

Des de l’inici s’ha vist que seria un partit molt intens i els detalls marcarien la diferència. Edu Lorrio i Mario Lloret han tancat la seva porteria en els primers intents a banda i banda de la piscina i les intenses defenses han obligat a no escollir les millors situacions de xut. No ha estat fins a 3:12 que Blai Mallarach ha obert el marcador amb un bon llançament. Aleshores ha despertat l’atac barceloní que ha capgirat la dinàmica. Marc Valls ha transformat un penal i Pol Prat ha posat l’1-2 al final del primer període.

Ha pogut igualar Mallarach a la represa, però les mancances han continuat sent les mateixes. La mala decisió de llançament i la bona actuació de Mario Lloret (quatre aturades en el període) han fet anar a contracorrent als de Quim Colet. Abel Ramon en una superioritat ha retornat l’avantatge i Pol Gomà, amb un xut rebotat que ha entrat amb fortuna, ha obert la primera petita escletxa al descans (2-4).

La intensa defensa i la precipitació en atac han continuat sent un mur massa alt per als de Quim Colet que, a més, han vist com Pol Daura castigava en una acció als dos metres permetent al seu equip escapar-se en el marcador. En una superioritat a 4:27, Andrei Iosep ha demanat un temps mort buscant deixar encarat l’enfrontament. L’ha desaprofitat Prat quan ja es cantava el gol i ha estat el punt de reacció necessari per a despertar del tot als sabadellencs.

Kosta Averka ha donat vida a l’Astralpool i Fran Valera ha posat el 4-5, deixant tot obert en els darrers vuit minuts. I no ha pogut començar de millor manera. Alberto Barroso ha igualat el marcador al primer atac certificant la reacció dels de Colet. El parcial ha pogut ser encara major després d’un penal sobre Òscar Asensio, però Lloret ha aturat el llançament de cinc metres de Valera. No ha fet baixar l’embranzida a l’Astralpool i pocs instants més tard, Barroso ha culminat una contra posant el primer avantatge sabadellenc des de l’1 a 0 inicial.

La resposta cenebista, però, ha estat immediata i Marc Valls ha tornat a empatar a l’atac posterior en superioritat. Els nervis s’han fet notar i la precipitació ha tornat a ser una constant a la piscina de Can Llong. Pol Daura ha retornat l’avantatge barceloní i Asensio ha empatat a 1:30 pel final. Als darrers instants, la polèmica ha estat la gran protagonista. L’Astralpool ha reclamat una exclusió que l’àrbitre no ha concedit i, a l’atac posterior, sí que han castigat els col·legiats un penal sobre Ramiro Veich. Marc Valls l’ha transformat a 5.6 segons pel final. Ha buscat a la desesperada l’empat el Club Natació, però entre Mario Lloret i el pal han evitat que el partit anés als penals.

FOTOS: VICTOR CASTILLO