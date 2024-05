L’Astralpool femení perd a Mataró i es queda sense marge d’error

L’Astralpool femení ha caigut a la Joan Serra del CN Mataró (13-12) en el primer partit de les semifinals del play-off. Les maresmenques han estat millors en l’intercanvi de cops i mantindran el factor piscina en cas de no tancar la seva classificació el pròxim divendres a Can Llong. Les de David Palma ja no tenen marge d’error i hauran de guanyar els dos partits si volen lluitar per la seva 21a lliga.

D’inici els atacs s’han imposat a les defenses i les alternances han estat una constant. Maartje Keuning ha obert el marcador i el Mataró ha reaccionat amb un parcial de 3-0 que han igualat Van der Sloot i Judith Forca. Al segon període ha estat quan ha accelerat el conjunt maresmenc amb una defensa intensa i contundència equitativa en atac. Anni Espar ha inaugurat un parcial que ha portat fins al 8-6 al descans en un quart de molta precipitació a les accions ofensives sabadellenques.

Amb el canvi de porteria no hi ha hagut també canvi de dinàmica. Silvia Morell i Avegno han posat el 10-7 i David Palma ha demanat un temps mort en una exclusió amb l’objectiu de tornar-se a ficar en el partit. I ha aparegut Judith Forca per a contrarestar els atacs mataronins i deixar tot per decidir al darrer quart amb tres gols consecutius (12-10). Bea Ortiz ha posat emoció al primer atac de l’últim període, però Mireia Guiral ha contestat de forma immediata.

Amb dos gols de diferència, els atacs s’han començat a precipitar i Mariona Terré ha salvat el seu equip amb diverses aturades de mèrit. Amb el 13-11 i tres minuts pel final, Dani Ballart ha demanat un temps mort per deixar el partit gairebé sentenciat. Ha intentat robar l’Astralpool amb una pressió intensa a tota la piscina, però ha acabat en una exclusió que no ha aprofitat el Mataró. Capgirell i Palma, amb un temps mort buscant l’última oportunitat d’endur-se l’enfrontament. L’ha aprofitat el Club amb un golàs de Bea Ortiz que ha deixat tot obert a 1:37.

A la jugada posterior, Laura Ester ha mantingut en vida el seu equip amb una gran aturada a boca de canó després que el Mataró gestionés a la perfecció un atac en superioritat. El ‘pressing’ maresmenc i una contrafalta de Maica Garcia al darrer atac del partit no han permès les sabadellenques donar l’última estocada i forçar els penals. El divendres a Can Llong, el Mataró buscarà certificar la classificació per a la final i l’Astralpool intentarà forçar el tercer partit.