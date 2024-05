Sergi Maestre demana centrar-se a “fer la nostra feina” a Lugo abans de mirar altres resultats

El vestidor arlequinat ho té clar: per tenir opcions de salvació cal sumar els tres punts a l’Anxo Carro. Aquest ha estat el missatge d’un dels jugadors amb més experiència de la plantilla, un Sergi Maestre que ja ha viscut situacions semblants quan jugava al Cornellà o Zaragoza B. Les dues, per cert, van acabar de manera positiva i ara vol repetir amb el Sabadell.

“La victòria davant el Ponferradina va ser un xut de moral important i confiança”, explica el barceloní. Ara, cal rematar la feina. “No depenem exclusivament de nosaltres, però si som capaços de guanyar, penso que tenim moltes possibilitats d’assolir la permanència”, diu en al·lusió a les càbales necessàries.

Sergi Maestre també subratlla que “el primer de tot és fer la nostra feina. Si no guanyem, de res servirà mirar els altres resultats. D’entrada, només hem de centrar-nos en el nostre partit i després, al final, ja veurem els altres marcadors”. Sobre el rival, no es refia de la teòrica desmotivació del Lugo. “El seu objectiu era el play-off i això demostra que té bons jugadors. Ara és un equip alliberat de tensions i això el fa més perillós”.

També és obvi que el Sabadell haurà de millorar les seves prestacions com a visitant després de les derrotes contundents encaixades a Pamplona, Salamanca i Tarazona. “Penso que en aquests camps es practica un estil de joc molt directe, de segones jugades que no ens afavoreix gens. Hem de pujar el nivell, però crec que l’Anxo Carro ens anirà millor per les seves dimensions i perquè tenim un rival que també li agrada tenir la pilota. Auguro un partit semblant al de la setmana passada i espero amb el mateix desenllaç”.

Va arribar en el mercat d’hivern per reforçar el mig del camp després de la lesió de Sander i gairebé ha jugat més de central per les circumstàncies. Tot apunta que a l’Anxo Carro haurà de repetir a l’eix defensiu: “En algunes situacions em puc sentir incòmode perquè no és la meva posició, però cal adaptar-se i ara el més important és ajudar l’equip a guanyar aquests tres punts, salvar-se i poder celebrar-ho amb una afició que ha estat impressionant”.

Per cert, a les últimes hores s’ha intensificat el degoteig de socis i aficionats a les oficines de l’Estadi per adquirir entrades -més de 70- i el primer autocar podria quedar ple aquest dijous. Si cal, es pot obrir un segon. Les previsions apunten a una xifra que pot aproximar-se als 200 seguidors a l’Anxo Carro.

Carles Salvador: es confirma la greu lesió

La imatge de Carles Salvador retirat per les assistències dissabte passat del terreny de joc, després d’un minut i mig, auguraven un mal pronòstic. Les proves ho han confirmat. El migcampista castellonenc pateix el “trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre”, segons el comunicat mèdic oficial emès pel club. Això significa que haurà de passar pel quiròfan i la seva recuperació serà llarga, almenys uns sis mesos fora de combat.

Cal recordar que Carles Salvador va ser un dels fitxatges del mercat d’hivern. Va arribar procedent de l’At. Saguntino (Segona Federació), on actuava cedit pel Castellón, club amb el qual encara té un any més de contracte. Óscar Cano estava encantat amb el seu rendiment i, de fet, ha estat un fix en gairebé tots els partits. Només una lesió muscular el va apartar de l’equip i ara ha patit aquest greu contratemps.