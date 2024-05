FOTOS | Sabadell adquireix 200 tanques amb el logotip ‘SBD’

Als carrers de Sabadell ja s’han començat a veure les noves tanques que ha adquirit recentment l’Ajuntament. A diferència de les grogues de plàstic que fa anys que acompanyen molts esdeveniments de la ciutat, aquestes són metàl·liques, de color gris i tenen una característica que les fa especialment singulars: el logotip ‘SBD’.

El consistori n’ha adquirit 200, amb un cost de 21.780 euros (108,9 euros per unitat) i serviran per complementar l’estoc de què ja es disposava i tenir més possibilitats d’atendre les necessitats, segons expliquen fonts municipals consultades pel D.S. En total, incloses les noves, ara l’Ajuntament té 470 tanques.

Paral·lelament, el consistori també ha adquirit cadires i taules, i properament s’incorporaran noves tarimes. En conjunt, a part d’utilitzar-los la corporació local o la Policia Municipal per qüestions de seguretat, es tracta d’elements que poden sol·licitar les entitats que organitzen actes a la ciutat, per la qual cosa sovint hi ha demanda.