Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Fem un repàs de les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell. Què has de saber?

La tercera edició del festival Observa arrenca aquest dijous i continuarà instal·lat a l’amfiteatre del Parc Catalunya fins al 16 de juny. Seran quatre setmanes en què, segons l’organització, es preveu que hi passin 25.000 assistents, un 65% dels quals de fora de Sabadell.

Consells nutricionals, caminades al riu Ripoll i campanyes de salut cada mes. La Farmàcia La Romànica ha organitzat una caminada amb clients i veïns del barri per a promoure la salut i els bons hàbits. I és que, la farmàcia, per segon any consecutiu, organitza campanyes de salut mensuals per a promoure els bons hàbits entre els sabadellencs.

L’empresariat de Sabadell, i àmbit de la Conca del Ripoll i Riera de Caldes, ha iniciat el 2024 de manera positiva, amb una sensació generalitzada a l’alça respecte a la marxa del negoci, segons es desprèn de l’Enquesta de Confiança i Clima Empresarial.

S’acosta el moment decisiu i definitiu del campionat. El desenllaç. Creix l’expectació i també l’ansietat a l’entorn. El Centre d’Esports ja prepara a fons la batalla de Lugo en la qual està obligat a guanyar per elevar fins a un 90,17% les seves possibilitats de salvació, sempre pendent que es produeixi alguna carambola amb els equips implicats en el descens.

El periodista sabadellenc Ricard Ustrell ha anunciat aquesta setmana que s’aparta temporalment d’El matí de Catalunya Ràdio per un motiu ben especial. El presentador del matinal radiofònic ha estat pare per segona vegada, tal com ha mostrat a través de les xarxes socials.