Pau Machado deixa la banqueta del CN Sabadell

Després d’una temporada estranya, el CN Sabadell ha anunciat que Pau Machado no continuarà a la banqueta de la secció de futbol sala del club. El tècnic va arribar el passat estiu amb moltes ganes i ambició de repetir una temporada històrica, com ho havia estat l’anterior a l’entitat amb la classificació per al play-off. L’equip va començar molt bé i el primer terç de campionat es va assentar a la zona de privilegi i fins i tot va viure l’històric duel de Copa del Rei davant el Sala 5 Martorell. Però abans del Nadal, les lesions van llastrar un equip que va acumular fins a set derrotes consecutives.

“És una temporada agredolça per com ha anat tot. A la segona volta i arran de les baixes s’ha vist un Sabadell que no podia físicament. Crea una mica d’impotència perquè és un equip per acabar molt més amunt a la taula”, admet Machado. El tècnic opina que el punt d’inflexió va ser la lesió del Pablo Robert perquè “és un jugador i una persona que contagia els seus companys”.

De totes maneres, fins i tot en la nefasta dinàmica de derrotes de final del 2023 i inici del 2024, Pau Machado es va sentir molt recolzat pel club. “Els vaig agrair i els agrairé sempre la tranquil·litat i confiança que em van donar en els pitjors moments”, reflexiona. De fet, l’entitat li va oferir continuar un any més al capdavant de l’equip, però Machado va rebutjar la proposta en notar que “no era la persona que necessitava el club” i veure que “no he pogut acabar d’implementar el meu sistema de joc al cap de tots els jugadors”. Els últims dies es va conèixer el nou destí de l’entrenador que dirigirà el Barceloneta la propera temporada, també a Segona B.

Mantenir el bloc i intentar estar el més amunt possible

Sobre la decisió de Machado, el director esportiu, Arnau Casabon, admet que “li vam fer una proposta, però per tot el desgast de l’any complicat que hem viscut va decidir no continuar”. Casabon reconeix que “ha estat una temporada amb aquest final estrany per com ha anat tot. Mai ho sabrem, però crec que amb els 14 jugadors disponibles hauríem acabat més amunt. Potser no ens hauria donat per fer play-off, però tampoc per quedar els onzens”. El nou inquil·lí de la banqueta nedadora es coneixerà la setmana vinent i el director esportiu ha confirmat que arribarà des de Tercera Nacional.

La idea de l’entitat és donar continuïtat al projecte, malgrat el canvi a la banqueta. “Volem mantenir el bloc d’aquest any. Tenim sis o set jugadors que ja estan renovats i s’anunciaran els propers dies i la resta de la plantilla l’hem d’acabar de confeccionar, però ho volem deixar enllestit el més ràpid possible”, afirma. Tanmateix, el club ja ha anunciat a les seves xarxes les baixes de Pablo Robert, Adil Daali i Adrian Caro. L’objectiu de la pròxima temporada serà ambiciós, però sense pressions classificatòries ni exigències fora de context. “Sempre volem estar el més amunt possible. No podem exigir play-off, però si podem intentar lluitar per entrar, ho farem amb la màxima il·lusió”, reflexiona Casabon.