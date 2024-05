Sabadell plora la mort del fotògraf Toni Espadas

Encara colpits per la notícia, la plaça de Sant Roc ha reunit aquest dimecres al migdia familiars i amics de Toni Espadas, el fotògraf i guia de viatges assassinat durant un viatge de feina a Etiòpia, per retre-li un “acte de memòria”. Alguns hi eren pressencialment, mentre que altres familiars ho han seguit per videoconferència des de l’Àfrica, on s’han traslladat per tramitar la repatriació del cos.

Les despulles del fotògraf podrien ser a Sabadell aquest cap de setmana, on es faria la cerimònia de comiat. El seu cunyat Antonio Puceda ha exercit de portaveu i assegura que la familia se sent “reconfortada i agraïda” per les mostres de suport.

La família assegura que l’empresa d’Espadas, Rift Valley Expeditions, seguirà la seva tasca i “seguirà donant suport a la feina i il·lusió d’en Toni” organitzant viatges a l’Àfrica. L’agència va lamentar en un comunicat la desaparició del seu company d’equip, tot destacant que acumulava una llarga trajectòria de 25 anys d’experiència viatjant per tot el país africà. “Etiòpia era la seva segona casa”, exposaven en el text, tot destacant la seva implicació per col·laborar en causes solidàries a través de l’Associació Across Africa: “Deixa un llegat infinit”.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l’ha recordat com una persona “molt estimada”.