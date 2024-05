ConCentrem celebra 20 anys: “És un far de col·laboració i d’èxits compartits”

El Club d’Empresa i Emprenedoria del Centre Metal·lúrgic (ConCentrem) ha celebrat aquest dijous al vespre el seu 20è aniversari, en un acte que ha tingut lloc a la seu de la patronal, i que ha comptat amb prop d’un centenar d’associats.

L’any 2005, un grup d’empresaris industrials que iniciaven la transició al capdavant de les seves empreses, majoritàriament familiars, van decidir engegar el Club Joves d’Empresaris (JEC), que més endavant esdevindria el que avui és el ConCentrem. “Érem membres de la segona i tercera generació que ens trobàvem desemparats i vèiem la necessitat de crear un punt de trobada, on poder compartir les nostres inquietuds”, ha explicat Daniel Casadesús, president de la JEC entre el 2005 i el 2009.

Per la seva part, Alexis Granero, president des de fa quatre anys, del Club d’Empresa i Emprenedoria, ha agraït la tasca dels seus predecessors, assegurant que “la majoria de nosaltres, quan vam començar, no teníem el bagatge que tenim avui dia, de l’entorn empresarial. És un far de col·laboració i d’èxits compartits”.

Al llarg de dues dècades, ConCentrem s’ha convertit en el Club on els associats han pogut rebre formació, visitar empreses i conèixer altres processos productius, conèixer les darreres novetats en l’àmbit legal i crear sinergies entre els empresaris. “El temps passa molt de pressa, i no me’n penedeixo de ser-hi, encara, en aquesta casa. Vull donar les gràcies al Joan Gallego per la iniciativa que va tenir, com també a la Montse –Vilanova– per cuidar-se’n com un fill. Per molts més anys de ConCentrem, que evolucioni, que creixi, com ho fem les empreses, perquè no tenim altra forma que ser resilient i adaptar-nos a les circumstàncies”, ha defensat la presidenta del Centre Metal·lúrgic i expresidenta de ConCentrem (2009-2013), Alícia Bosch.

En aquest sentit, Arnau Grané, president durant l’etapa (2015-2020), ha assegurat que ConCentrem “és una part de la universitat, una manera d’aprendre de manera amena, divertida i productiva. No només aprens, sinó que també pots fer negoci, i passar una bona estona amb una colla d’amics”. Finalment, Leo Torrecilla, expresident del Club d’Empresa i Emprenedoria (2013-2015), n’ha destacat les “soft skills, el benchmark i el networking” adquirits al llarg d’aquests anys, formant part de ConCentrem, avui dia, amb uns 130 associats.