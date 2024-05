El CN Sabadell Bàsquet vol tancar la seva temporada amb l’ascens a Eba

Amb l’ascens a la Lliga Eba entre cella i cella, el CN Sabadell Bàsquet disputarà aquest dissabte a les 16h el primer partit del play-off davant l’Esparreguera al Nou Congost de Manresa. El conjunt de Jonathan Ramírez va tancar la seva classificació com a cinquè a Supercopa a la darrera jornada, precisament davant els del Baix Llobregat a Les Naus (59-55). “Allà vam perdre, però competint i a casa els vam guanyar. Són un equip fet per pujar i tenen molt clar al que juguen. Tenen jugadors grans i són molt forts en el joc interior”, afirma el tècnic.

Tot i que sobre el paper els nedadors són el rival més assequible, la il·lusió i la poca pressió és la principal arma. “Estem en un gran moment. Tenim una plantilla jove i per filosofia de club no paguem als jugadors, però hem demostrat que podem competir contra tothom. No tenim aquesta pressió extra que suposa haver de pujar sí o sí, però crec que és una opció molt real i, un cop aquí, anirem a totes”, explica Ramírez.

En cas de superar l’Esparreguera, el Club Natació s’enfrontarà el diumenge al guanyador del Bàsquet Manresa ‘B’ – Lloret. “A un partit tot pot passar. Ens centrem a poder guanyar la nostra eliminatòria i, si ho aconseguim, anar amb la màxima ambició i ganes de complir el somni. Estar aquí ja és un premi enorme i una recompensa al gran any que hem fet”, admet.