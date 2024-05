Una aposta pel ball i la música, gastronomia, i el talent de proximitat. Sol i Padrís celebra aquest cap de setmana la seva festa major amb un progama amb més d’una trentena d’activitats que van començar ahir, amb cites imperdibles com ara la gran botifarrada popular –enguany preveuen fer-ne un miler, una xifra de rècord amb un miler de botifarres, l’activitat més esperada–, les grans orquestres de dissabte i diumenge.

“Volem impulsar especialment allò que es cou al barri: el talent de DJ’s que estan començant i punxaran a la festa Holi. O el talent de dos voluntaris que fan uns mojitos amb una recepta secreta que mai han volgut revelar”, exposa Isabel Gallardo, una de les organitzadores. Com el cas de la Sara Magnet, referent barri i professora de ceràmica. “Hi ha molt talent al barri”.

Enguany, però, es perd la tradicional festa de l’escuma per la situació de sequera, una de les activitats que generava més expectació entre els més petits. Tampoc se celebraran les Havaneres enguany, ja que s’ha fet l’aposta en l’orquestra de dissabte. El que no faltarà és el rom cremat, previst diumenge abans del tancament de la festa. I, com a gran novetat, la fira d’artesania i alimentació, que s’ubicarà al carrer de Sol i Padrís.

Els infants també tenen el seu racó a la festa: a banda de les ativitats familiars, s’ha organitzat una activitat de pintar pedalant, contacontes, globoflèxia i també un concurs de dibuix. “El dibuix guanyador serà la portada de la festa major de l’any vinent”, explica Gallardo.

El comerç local també ha jugat un paper fonamental: més d’una vuitantena d’empreses, entitats i partits polítics han participat en la festa. “Tenim un eix comercial molt potent”, exposen. De fet, hi ha fleques del barri que col·laboren reglant pa de pagès per a les activitats gastronòmiques. I Gallardo remarca que és molt gratificant “fer coses pel barri” i fa una crida a la participació de tothom. “Cada cop som més veïns al barri, necessitem ajuda per a continuar amb les festes”, exposen. “La major recompensa és veure que fem quelcom altruista pel barri, que treballem pel veïnat i que ells gaudeixen. És una satisfacció personal”, sosté Gallardo.

Enguany, a més, la festa anirà acompanyada de reivindicació veïnal. L’associació de veïns, que ara fa 50 anys, reclama un projecte per al parc de Can Rimbles, on hi ha “barraques, escombraries i aigües estancades”. “Podia ser un gran pulmó pel barri”, diuen.